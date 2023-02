Caso Báez Sosa: para los abogados sanjuaninos pesó el termómetro social

"Estuvo influido por la repercusión social y mediática. Lo ajustado sería homicidio en riña , tal como lo pidió en segundo termino el letrado Defensor", indicó la Dra. Vanesa De Dax.

Por su parte, el Dr. Ángel Peña coincidió con la presión mediática y señaló: "Me parece que la presión de la prensa ha sido muy fuerte, es por eso que se tuvo que dar una pena ejemplar":

También fue el Dr. Mario Padilla quien aseguró que se sintió el peso de la opinión pública. "Creo que definitivamente jugó la presión de la prensa. Me parece que la presión mayor, al margen de la prensa, fue de la gente y las redes sociales. Creo que eso también impulsó la cobertura de los medios, ya que al principio hay casos que se cubren y con el tiempo se van diluyendo. Sin embargo, en este la gente lo siguió de cerca y eso acorraló al tribunal", dijo.

Otro de los especialistas consultado, el Dr. Milenko García, manifestó: "Sin dudas que la prensa juega un papel fundamental en estas causas mediáticas. No podría decir que la prensa fue la que decidió la condena porque las pruebas estaban en la causa. Pero la presión que infunde la prensa es un gran aliciente para conseguir que la causa se agilice de otra manera y a veces también puede subordinar el pensamiento del juez. Al ser mediática, la causa se juzga de otra manera, por eso creo que influye".

El Dr. Alberto Brizuela, también opinó sobre el caso que aún conmociona y concluyó: "El rol de la prensa es el adecuado para un caso que ha conmocionado tanto a la sociedad. Pero tengo que decir como ciudadano y abogado que a muchos les ha faltado sinceramiento, porque cuando se pide justicia, en realidad, lo que se buscaba era venganza, que es muy distinto".

En ese sentido, amplió: "Este país no se va a construir desde la venganza, ni la falta de diálogo ni colaboración, ni fraternidad, ni solidaridad, que son los valores fundantes de una sociedad pujante y creciente".

La Dra. Carla Manini indicó que la prensa tuvo un papel "preponderante" a los efectos de concientizar y darle al caso la importancia que requería por la gravedad del mismo. "Tuvo un papel con mucha trascendencia y, al darle tanta mediatización, fue positivo a mi entender", agregó.

Para la Dra. Sandra Leveque, a pesar de la exposición que tuvo el caso, esa incidencia no pesó en el juzgamiento del tribunal. Es por ello que alegó: "Creo que si bien ha sido un juicio muy mediático, considero que los jueces han tenido acceso a la prueba y a evaluar de manera lógica y a través de la sana critica lo que se iba aportando al proceso, para el tribunal ha quedado acreditado que actuaron con dolo".

De todos modos aclaró: "Siempre se tiene en cuenta el termómetro social y en algunos casos se falla así, pero entiendo que el reclamo es totalmente valido y que los medios sirven cuando muestran la realidad de los hechos".

Fallo dividido, opinión dividida

Tras coincidir todos en la influencia de los medios, la grieta entre los expertos consultados nació con su visión del fallo. Es que para algunos de los abogados que se metieron de lleno en la cuestión estuvo bien dada la condena, mientras que para otros que también analizaron la condena, no.

Para quienes no acordaron con el dictamen, la sentencia no se habría ajustado a los hechos investigados o bien no se deberían haber dado penas diferentes para los 8 implicados.

"Yo no se si estuvo tan acreditado que actuaron con premeditación y alevosía, o que los cinco le provocaron la muerte, ahí seguramente la defensa apuntará también", dijo Leveque.

"No puede considerase premeditación por cuánto ellos no fueron determinados a cometer el homicidio. La muerte se dio en ocasión de la gresca iniciada en el boliche con dos bandos", añadió De Dax.

"Si bien no he leído el fallo de 163 páginas, considero que el encuadre legal es el correcto. Pero discrepo con el tribunal en la sentencia porque este es un caso típico de aplicación de la coautoría funcional del hecho, en la que no importa el grado de participación que hayan tenido las personas que intervinieron. Por lo tanto el tribunal se equivoca aplicando esta teoría, en hacer un distingo en participación secundaria y lo lleva a darle a 3 de los imputados una pena diferente del resto. Los otros 5 están muy bien condenados, si uno se rige por lo que dice el artículo 80 del Código Penal", explicó Brizuela.

Otros letrados entendieron que el castigo fue acertado por parte de los jueces, ya que argumentaron que hallaron una solución ajustada a lo sucedido.

"Creo que no todos deberían tener la misma pena, incluso forzando el tipo penal se dieron cuenta de que no podían llevar la perpetua para los 8; ni aún forzándolo encajaba para todos. Está bien que las penas hayan sido diferentes", expresó Padilla.

"La condena es la solución intermedia entre lo que pedía la fiscalía y la querella y el planteo de defensa. No me parece descabellada la resolución, desde lo jurídico se apega al derecho, el tribunal no ha resuelto por fuera. No está mal la sentencia", dijo García.

"El fallo es muy contundente, lo que dice el tribunal es que estaban todos, que hubo un plan y que 5 fueron los que atacaron. En este caso, los 5 que están condenados a perpetua y los 3 que tuvieron un rol secundario, es decir el que colabora pero que no es fundamental en el resultado final", aclaró Manini aunque reconoció tener dudas sobre la participación de Cinalli, ya que de él había ADN en el cuerpo de Fernando. "El tribunal pudo aprobar los agravantes", cerró.