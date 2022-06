Capacitan a comunicadores sanjuaninos para afrontar los discursos de odio

Polémico audio El dirigente social sanjuanino que amenazó con quitar planes sociales si no marchaban se defendió

También asistieron para escuchar las diferentes disertaciones, periodistas, comunicadores, agentes de prensa, personal de la Justicia (jueces, fiscales y secretarios), fuerzas de seguridad, educadores, alumnos y docentes universitarios, dirigentes sociales y políticos.

Durante la presentación, el vicegobernador Roberto Gattoni, recordó “cuando Leonardo Siere vino a proponerme ser parte de este seminario de carácter internacional y que San Juan fuera una de las cuatro sedes de este encuentro, inmediatamente le contesté que sí, que estábamos dispuestos. Le dije que, por la naturaleza, por la conformación institucional y por la convicción que tenemos quienes conformamos la Cámara de Diputados, siempre vamos adherir a todo este tipo de actividades que tengan que ver con tomar desafíos para afrontar y enfrentar los discursos de odio, violencia o cualquier tipo de discriminación. Estamos convencidos, los sanjuaninos, que no hay lugar para el odio en la construcción de una sociedad pluralista y con respeto por los pensamientos diferentes. Ha sido, es y será nuestra lucha y nuestro compromiso promover y defender los derechos humanos, el respeto mutuo y la tolerancia por los pensamientos diferentes en el marco de un gobierno democrático, que significa el pleno funcionamiento de las instituciones y a través de ellas buscar los consensos y los acuerdos fundamentalmente en el disenso”.

En este sentido, destacó el trabajo del Acuerdo San Juan donde concurrieron representantes de todos los sectores de la sociedad para dialogar, avanzar y encontrar consensos en las acciones para transitar la pandemia y pos pandemia. “Tuvimos el valor de priorizar esas acciones y los diputados y diputadas las convirtieron en ley. Producto de este Acuerdo San Juan nació la mesa de Derechos Humanos donde participan los tres poderes del Estado, y todas las organizaciones y colectivos de derechos humanos. También se sancionó la Ley de paridad de género entre otras tantas prioridades que surgieron del Acuerdo San Juan. Otra cosa que me gustaría destacar y que habla de nuestra convivencia, es el funcionamiento de la mesa interreligiosa provincial, un lugar donde participan todos los cultos de la provincia de San Juan marcando un lugar de encuentro, diálogo y construcción de consenso. Un hecho significativo que muestra esta convivencia es el sendero de la paz, un sendero peatonal que está diseñado para unir la Sociedad Israelita, la Iglesia Catedral y el Club Sirio Libanes”, sostuvo el titular del Poder Legislativo.

Por su parte, el director del Centro de Ana Frank Argentina para América Latina, Héctor Shalom agradeció el respaldo recibido desde la Legislatura desde el inicio de la idea y también el respaldo de Leonardo Siere para la realización del presente encuentro. Luego, recordó la historia de Ana Frank y su diario, una niña permaneció escondida del régimen nazi y luego sus escritos fueron encontrados y publicados. “El legado de Ana Frank nos interpela en el día de hoy a hacer estas actividades, pero también la figura del padre de Ana Frank, único sobreviviente de los escondidos, quien crea en el año 1960 una fundación con el objetivo de luchar contra la guerra, contra toda manifestación de discriminación y violencia. Nosotros somos parte de esa fundación, nosotros somos portadores del legado de Ana Frank y responsables de seguir el camino trazado por Otto Frank” señaló Shalom.

Seguidamente, manifestó que “el discurso de odio construyó el holocausto. El discurso de odio es una condición imprescindible para crear la atmósfera social que habilite el aniquilamiento. El discurso de odio no está protegido por la libertad de expresión, no nos engañemos, estamos hablando de incitación a la violencia, de provocación al acto de violencia y en este sentido no está en juego la libertad de las ideas, sino la construcción de violencia social y política”.

A su turno, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Eduardo Cabello, expresó “quiero agradecer estos espacios de diálogo donde podemos recapacitar, pensar y hacer un análisis más correcto de cómo estamos viviendo. El odio y la venganza no nos va a llevar a nada. Solamente la paz y el amor van a permitir que todos juntos, en un país y en una provincia, podamos vivir mucho mejor. Conociendo la historia de Ana Frank podemos ver el sufrimiento de la persona. Con los actos de violencia, odio, rabia no sabemos cuánto daño, sufrimiento, le hacemos a las personas. Es nuestra responsabilidad proponer estos ámbitos de diálogo y que sean mucho más en la argentina para que podamos recapacitar”.

También durante la apertura dedicó unas palabras el presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia San Juan, Leonardo Siere, quien dijo que “estamos muy orgullosos como institución el tener este seminario en la provincia de San Juan, mostrar el federalismo a través de un seminario internacional que recorre tres provincias en la República Argentina y luego desemboca en Asunción. Nos parece muy significativo ser anfitriones de este espacio y que podamos aprender de disertantes locales y referentes en la materia que nos visitan para construir una sociedad fraterna donde no haya espacio para el discurso de odio. Es una actividad superadora, que nos moviliza, nos da recursos para trabajar por una construcción social. Es importantísima esta acción a través de los tres poderes del Estado para articular esta dinámica de construcción. Estamos todos llamados a ser protagonistas no espectadores, no podemos ser indiferente cuando el odio aparece en cualquier manifestación. Esperamos que esta actividad sea un punto de partida para seguir transformando todo fortalecimiento social que hace la provincia de San Juan”.

Por otro lado, el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima indicó que “desde el Poder Judicial aplaudimos esta convocatoria esencialmente porque creemos que se trata de la construcción de una nueva forma de relacionarnos, entendemos que se trata de la construcción de una convivencia armónica y sana a partir de la reflexión, a partir de la educación y a partir del análisis de los hechos. No podemos dejar de referirnos a Ana Frank, quien es la inspiradora de esta convocatoria a partir de dos aspectos que son esenciales para el análisis. En primer lugar, Ana Frank trasciende a través de su diario identificado por ella misma como la casa de atrás, acá es donde nosotros advertimos que el valor de la palabra como elemento esencial de la resistencia para la discriminación y el odio. En segundo lugar, la reconstrucción de la memoria como forma de evitar la banalización en la discriminación y la deshumanización que es esencialmente el holocausto”.

Finalizadas las palabras de apertura, comenzó el desarrollo de las disertaciones que se extenderán hasta las 17 horas y luego continuarán mañana 10 de junio de 8 a 15, que culminará con la entrega de certificados.

