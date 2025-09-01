Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.

A través de un comunicado, desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a la población sanjuanina para tratar de encontrar a algún familiar de un paciente de 29 años que permanece internado en el centro de salud y se encuentra solo.

“El Hospital Dr. Guillermo Rawson, solicita la presencia de los familiares del paciente Fernando Dumas Ramos, de 29 años, internado en el servicio de Clínica Médica de nuestro nosocomio”, indicaron desde el lugar.

En ese contexto indicaron que, quien conozca al paciente o a algún allegado, puede dirigirse a Servicio Social del Hospital Rawson, en horario de 08:00 a 13:00, o comunicarse al 4294700 interno 4504 o fuera de ese horario acercarse por el Servicio de Clínica Médica, habitación 144.

Para finalizar agradecieron a cualquier persona que pueda prestar colaboración.