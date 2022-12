Bono de fin de año: la mayoría de los sanjuaninos le da la razón a los empresarios

El Gobierno nacional dispuso el pago de un bono de fin de año de $24.000 para los empleados en relación de dependencia del sector privado que ganan hasta $185.859. La medida no dejó conforme a los empresarios, dado que si bien contempla la reducción de anticipo de Ganancias por hasta el 50% del monto abonado, deja afuera a quienes no pueden ingresar anticipo alguno, al igual que a monotributistas con empleados, con lo cual para amplios sectores será muy complejo asumir el pago.

Tras el anuncio, la Federación Económica de San Juan calificó el pago del bono de fin de año como "perjudicial" y le pidió al Gobierno Nacional que revea la medida. Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores qué opinan sobre la postura de los empresarios que dicen no poder pagar el bono y esto fue lo que respondieron.

Del total de las 4.061 personas que participaron del relevamiento, el 75.3% de los participantes les dio la razón a los empresarios. De ese total, el 29.2% optó por la opción "Tienen razón en no pagar, las empresas están en crisis", el el 28.6% votó por "Tienen la razón en no pagar, con un bono no se combate la inflación", mientras que el 17.5% opinaron que "Tienen razón, pero deberían hacer esfuerzos y pagar igual"

Por otro lado, el 24.8% de los participantes se mostró en desacuerdo con los empresarios y manifestaron que para ellos "No tienen razón, es mentira que no pueden pagar y deben pagarlo"