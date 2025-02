Argentina fuera de la OMS: cuál es el impacto real y cuándo se verá, de la mano de dos especialistas sanjuaninos

De acuerdo al análisis que realiza Alcalá, la decisión de Javier Milei tiene que ver más con una cuestión política, es decir, mostrarse como un aliado público de Estados Unidos (ya que una de las primeras medidas de Trump fue salirse del organismo mundial) pero, además, medir el impacto político en la población, que se traducirá en el corto plazo en votos. Al respecto, indicó: “Me parece que son operetas que ponen en riesgo programas de salud muy sofisticados”.

Sobre el impacto real, detalló: “El principal impacto se verá en enfermedad no transmisibles, como diabetes e hipertensión, con sus consecuencias cardiacas y cerebrales. Si no nos salimos de OPS hoy esos programas siguen vigentes. Importa mucho la asignación de recursos. La OMS no es la madre de todos nosotros, pero define las realidades y propone las acciones que se deben financiar al 100% y cuales parcialmente. De hecho, la OMS hace el listado de medicamentos esenciales, y es respetada esa lista diseñada por expertos, que es el resumen de remedios que no puede dejar de cubrir el gobierno”.

image.png

Por su parte, el doctor Duilio Gómez, quien además es el titular de la Dirección General de Salud Universitaria, comentó al portal de la UNSJ que con la decisión de Javier Milei “Perdemos el acceso a la información y la oportunidad de actuar, de poder trabajar en forma simultánea con los demás países. Consideramos que va a traer graves consecuencias, porque no vamos a contar con información actualizada, no vamos tener registros ni comparar acciones y recibir programas de información y trabajo, en los cuales también hay financiamiento, incluso para medicamentos y vacunas”.

Además, hizo referencia a cómo puede afectar esta decisión a la comunidad universitaria. Al respecto, indicó: “Además de la información que recibimos, a nivel público, estamos en un programa por el cual nos dan los medicamentos para todos los estudiantes que no tienen obra social y eso es a través de la OMS. Vamos a estar restringidos en ese aspecto, lo mismo que nuestra programación de trabajo simultáneo con Salud Pública para la vacunación”.

image.png

Tras conocerse la decisión de Mieli, Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud de la Nación expresó en medios de Buenos Aires que el calendario de vacunación estará asegurado, mientras que la cooperación internacional seguirá vigente. “La realidad es que Argentina no recibe financiamiento directo de la OMS. Los proyectos específicos de cooperación técnica que sí reciben fondos se gestionan a través de la OPS y seguirán vigentes, como el funcionamiento y la provisión de reactivos y controles de calidad para los laboratorios y centros de referencia nacionales y regionales”, confirmando la continuidad del país en la Organización Panamericana de la Salud.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LoccisanoCeci/status/1887206660285825155?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1887206660285825155%7Ctwgr%5E90fb4caa47102be10915abc46473f7fdbd61eacb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fsociedad%2Fque-significa-la-salida-de-la-argentina-de-la-oms-nid05022025%2F&partner=&hide_thread=false LA SALIDA DE LA OMS NO COMPROMETE NINGÚN PROGRAMA DE SALUD NACIONAL



Quiero aclarar que la Argentina se retire de la OMS no significa nada de lo que algunos periodistas, políticos que defendieron la cuarentena y una parte de la comunidad sanitaria está diciendo.



La salida de la… — Cecilia Loccisano (@LoccisanoCeci) February 5, 2025

Un detalle no menor es que la compra de alrededor del 80% del calendario de vacunación nacional y medicamentos de alto costos son adquiridos a la OPS.

Según la organización Soberanía Sanitaria, se dejaría de tener acceso al fondo rotatorio y estratégico “que nos hace ahorrar millones en la compra de tecnologías e insumos sanitarios”. Desaparecería el apoyo a programas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, salud mental, materno infantil, vacunas, entre otros. La medida también afecta al estatus ganado de Centros Colaboradores en laboratorios como el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Instituto Malbrán y la ANLIS.

“Es una mala noticia, pero espero que sea transitoria. Lo que Milei pone como razón principal es no estar de acuerdo en cómo se manejó la pandemia. Creo que es un exceso de ego, porque él no sabe cómo se manejó la pandemia. Creo que el tiempo pondrá las cosas en su lugar”, indicó Alcalá.

Un detalle no menor es que la salida de un país de la OMS no es definitiva. Esto implica que en cualquier momento se puede volver a ingresar. Además, el proceso de salida del organismo internacional puede llevar hasta un año, por lo que no es algo que se evidencie en el corto plazo.