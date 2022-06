ANSES: cuándo cobro la segunda cuota del IFE 4 

Hasta el momento, ya cobraron la totalidad del bono todos aquellos que tienen documento finalizado entre 0 y 5. Por como esta dispuesto el calendario, mañana es el turno de los que tengan DN terminado en 6 y así se hará sucesivamente hasta que este jueves cobren las personas cuyo DNI termine en 9 y concluya, entonces, el esquema de pagos que está organizado de la siguiente manera.

DNI terminados en 0: 15 de junio

DNI terminados en 1: 16 de junio

DNI terminados en 2: 21 de junio

DNI terminados en 3: 22 de junio

DNI terminados en 4: 23 de junio

DNI terminados en 5: 24 de junio

DNI terminados en 6: 27 de junio

DNI terminados en 7: 28 de junio

DNI terminados en 8: 29 de junio

DNI terminados en 9: 30 de junio

Más allá de este cronograma, el organismo que dirige Raverta aclaró que no retirar la plata el mismo día que se deposita en la cuenta bancaria no tiene consecuencias. “Es importante que entiendas que el dinero no vuelve a Anses ni se lo queda el banco, va a estar siempre disponible en tu cuenta para vos”, enfatizaron.

Sumado a esto, es importante aclarar que el cobro de esta segunda -y última- parte se acredita de manera automática y no hay que hacer ningún trámite adicional para recibirlo.