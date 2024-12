Alerta navideña: ¿sabías que la Navidad es la época del año con más rupturas sentimentales?

Las cenas de empresa sin pareja, los excesivos gastos en estas fechas, las cenas y almuerzos con las familias políticas, la preparación de las vacaciones, el estrés acumulado del año,….son en ocasiones detonantes de peleas y discusiones, que pueden terminar en separaciones, pero uno de los motivos de que haya más rupturas son los propósitos que nos planteamos según se acerca el final y el principio del año nuevo, y es en ese momento cuando aparecen las dudas, donde pensamos cómo queremos que sea nuestro futuro, y cuando nos planteamos realmente si queremos o no seguir con nuestra pareja a través de preguntas internas que comienzan a retumbar en nuestra cabeza.

¿Quiero seguir teniendo este tipo de relación? ¿De verdad soy feliz? ¿Tenemos los mismos planes de futuro? ¿Tiene futuro mi relación? ¡Voy a arrancar un nuevo año con más de los mismo: peleas, falta de amor, de dialogo, perdida de intimidad, …. ? Estas y otras preguntas son un bucle mental que se repite en estas fechas sin que en muchas ocasiones le demos respuestas, al enfrentarnos crudamente con nuestra realidad, haciéndonos ver que debemos tomar decisiones.

Además, a todo lo expuesto, debemos añadir que en Navidad muchas parejas pasan más tiempo juntas que en otros momentos del año. Con la rutina del día a día, el trabajo y la familia, hay parejas que no tienen apenas tiempo durante la jornada para verse, charlar o comentar cómo se sienten. Cuando llega la Navidad, muchas tienen días de vacaciones y pasan más tiempo juntas y es probable que en ese momento puedan darse cuenta de que la relación no va bien o se ha deteriorado quizá sin ni siquiera haberse enterado por esa rutina o inercia que nos lleva a no pensar ciertas cosas el resto del año.

Es en ese instante cuando salen a la luz las verdaderas fisuras reales de la relación, los problemas tapados durante todo el año, los deseos de hablar, y de exponer lo que hemos venido acumulando durante meses, y ese en muchas ocasiones es el principio del fin.

La familia puede ser otro elemento que haga que una pareja se plantee romper en Navidad. Cuando se acercan estas fechas, son muchos los que, sobre todo si es una relación reciente, se pueden sentir agobiados por tener que conocer o compartir cenas o comidas con los familiares de su pareja. Esa vinculación puede provocar que muchos se planteen que no quieren llegar a tener ese compromiso con la otra persona y les lleve a romper la pareja para no hacer frente a esos encuentros que podrían producirse.

La presión familiar les puede, el compromiso lo ven como una falta de libertad y comienzan a realizar planteos que en muchas ocasiones no suelen ser bien recibidos por la pareja acabando en discusiones o rupturas.

También es en esta época muchos de los que han iniciado un romance hace poco tiempo, tal vez dejen la ciudad en la que viven para pasar una o dos semanas en su ciudad natal o con su familia y puede que ahí la distancia sea el factor que le separe emocionalmente de la otra persona. También puede pasar que no se quiera estar pendiente del teléfono o de si la otra persona nos echa de menos, y se prefiera terminar la relación para evitar ‘compromisos’ que tal vez en otra época del año ni pasan por la cabeza.

Tips para sobrevivir a la Navidad

Para nosotros desde Europa Coaching, todo se puede resumir en dos conceptos:

Intenta ser empático con tu pareja si es que él o ella viven la Navidad con estrés o con cierta tristeza por algún motivo familiar.

Intenta evitar las discusiones y aplicar la comunicación para no romper el vínculo emocional por un conflicto que tal vez no tenga mucha importancia.

Pero si necesitas más herramientas para evitar que estas fechas afecten a tu relación, aquí tienes algunos consejos prácticos. Para disfrutar de estas fiestas sin que las dificultades pongan en peligro vuestro vínculo:

Recuerda vuestros valores familiares, que un árbol no os impida ver el bosque

La Navidad suele estar llena de tradiciones y expectativas, pero es importante no perder de vista lo que realmente importa para ambos. No permitáis que las obligaciones familiares os impidan ver el panorama completo. Prioriza lo que fortalece vuestro lazo y, si es necesario, adapta las tradiciones para que ambos os sintáis cómodos.

Rompe el piloto automático.

A menudo, las rutinas diarias nos hacen actuar de forma automática, lo que puede generar malentendidos o distanciamiento. Practicar la presencia plena en el momento os permitirá encontrar soluciones más creativas y conscientes para cualquier desacuerdo que surja, y fortalecerá la conexión emocional entre ambos.

No perdáis de vista vuestro objetivo.

A veces, las presiones externas pueden hacernos desviar de lo que realmente necesitamos como pareja. Las expectativas familiares o sociales no siempre coinciden con vuestras necesidades. Hablad entre vosotros y recordad lo que realmente queréis alcanzar juntos en estas fiestas.

Negociad desde el amor.

Buscar un equilibrio es fundamental. Intentad llegar a acuerdos donde ambos os sintáis escuchados y respetados. El objetivo no es ganar, sino encontrar un punto intermedio que beneficie a ambos.

No toméis decisiones precipitadas.

Si los conflictos se agravan, lo mejor es no tomar decisiones impulsivas. Un profesional puede ayudaros a gestionar los problemas de manera más efectiva y constructiva. Estas fiestas pueden ser un tiempo de unión, si se gestionan con paciencia, comprensión y amor. ¡Disfrutad de la Navidad con armonía y en pareja!.

Como habrás podido observar el nuevo año puede venir cargado de muchas sorpresas, algunas de ellas pueden ser evitables, otras seguramente no, pero si te recomendamos que intentes impregnarte de este espíritu navideño de la mejor manera posible en estas fechas. Recupera la ilusión de ese niño-a que llevas dentro, dedícate tiempo a ti para pensar y planificar tu futuro, pide al nuevo año paciencia y resiliencia para afrontar los desafíos que se te presenten, y no tomes decisiones apresuradamente, piensa realmente y con detenimiento lo mejor para ti en este nuevo ciclo que va a comenzar, y cuando lo tengas claro, dale para delante con todo, porque lo mejor siempre está por venir.

Felices fiestas a todos!!!

Escrito por: Carlos Fernández. Coach y psicólogo.

