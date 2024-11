Abogada, escribana e innovadora, Josefina Pantano, la mujer que hace historia en la actividad inmobiliaria nacional

Tiempo de San Juan dialogó con la profesional antes de su asunción, donde repasó no solo los principales desafíos de la gestión y la actualidad del mercado inmobiliario, sino también sus inicios, hace 24 años.

Los ejes de la nueva gestión en la Federación Inmobiliaria

“El propósito es mantenernos siempre en la misma línea en la que viene trabajando la FIRA. Ser prestadoras de servicio, más allá de que se trata de una actividad comercial”; detalló la profesional.

Dentro de los objetivos que plantea la FIRA se encuentra jerarquizar la profesión de Corredor Público Inmobiliario; propender al mejoramiento de la legislación en todo el país; actuar en defensa de los intereses del sector a nivel nacional, provincial y municipal; participar activamente en planes de vivienda, desarrollando y cooperando con las autoridades pertinentes; y cuidar los intereses de las actividades representadas y el de toda la sociedad, sancionando a los miembros que se aparten de las normas éticas profesionales, entre otros puntos.

Sobre esto, Pantano explicó que uno de los ejes de su gestión rondará en armar una planificación estratégica para el corto, mediano y largo plazo en conjunto con autoridades de la mayoría de las instituciones, cámaras, centros y colegios inmobiliarios del país. “La planificación tiene que ver con traer la actividad inmobiliaria a la era tecnológica actual. Desarrollar proyectos que sirvan para combatir la escasez de vivienda y equilibrar el mercado. Es decir, aquel que necesita una vivienda, que pueda acceder a una”, remarcó Pantano.

La situación actual del mercado inmobiliario y los desafíos como presidenta de la FIRA

La actividad inmobiliaria en los últimos años ha estado en el foco del debate en más de una oportunidad. Ley de Alquileres, baja de ventas, escasez de oferta a la hora de alquilar, contratos irregulares en manos de “agentes” que no están matriculados e inquilinos en mora son solo algunos de los inconvenientes que han marcado la actividad en los últimos tiempos.

Pantano asegura que la actividad viene de épocas bastantes difíciles. “Cuando no hemos sido oídos se generó bastante daño al mercado inmobiliario. En esta nueva gestión, el desafío es tener las puertas abiertas. Creo las tenemos para presentar proyectos, ideas, ser escuchados e intercambiar necesidades de propietarios, inquilinos, desarrolladores y constructoras”, aseguró la profesional.

image.png

Por otro lado, indicó que para ella es un importante reconocimiento de sus pares haber sido elegida como la nueva presidenta de la FIRA, no solo por las capacidades sino también por el trabajo. Al respecto, comentó: “Será un gran placer ser la primera presidenta mujer luego de 40 años de gestión. Creo que la cosas se van dando de a poco y lo que sí me sorprendió es que esta institución nos haya permitido levantar la mano y la voz. Es un cariño para mí”.

Los inicios en el mercado inmobiliario y las dos profesiones que acompañan a Josefina Pantano

La primera profesión elegida por Josefina fue la abogacía, de la cual se recibió sin imaginarse siquiera que su vida rondaría por otros caminos.

En el año 2000 comenzó a trabajar en una inmobiliaria donde no solo aprendió sobre los gajes del oficio y todos los pormenores de la actividad, sino que fue despertando una pasión hasta ese momento desconocida. “Se despertó mi amor por lo inmobiliario y comencé a estudiar corredor. Me asocié a una colega para tener nuestra primera inmobiliaria en conjunto y así nació algo que no tuvo freno”, comenta.

Al título de abogada y corredora inmobiliaria le sumó el de escribana, y así, conjugando con las tres profesiones, podía llevar a cabo de manera independiente la actividad.

Tal como sucedió en todo el mundo, la pandemia fue un momento clave para reinventarse. “Mi colega se retiró y tuve el desafío de decidir qué hacer. Me rearmé y despegué sola en la profesión”. Así nació la inmobiliaria que lleva su mismo nombre, su gran orgullo.

Desde entonces su vida transita entre lo laboral y lo institucional, ocupando la presidencia del Colegio de Corredores Inmobiliarios en el pasado, formando parte de la FIRA como secretaria general e incluso ser presidenta del Tribunal de Ética de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana.

Ahora, ante un nuevo desafío, Josefina Pantano se convierte en un fuerte referente de la actividad inmobiliaria tanto provincial como nacional. “Espero que tengamos un paso tranquilo, con una actividad que crece de a poco, con seguridad jurídica para poder trabajar tranquilos, concretando proyectos en equipo, uno a uno, desde el más pequeño hasta el más grande”, finalizó la profesional y flamante presidenta de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina.