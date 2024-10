A 10 años del adiós del 'Punto Fijo' de las chupinas en San Juan

Los precios de las fichas son un fiel reflejo de la devaluación de la moneda argentina y es uno de los principales hechos que marcan una gran nostalgia entre los habitué del lugar, ahora adultos. Cada ficha costaba alrededor de 25 centavos, y en otras épocas ofrecían las promociones de cinco por $2.

“El clima era muy bueno. Siempre estaba lleno de muchos jóvenes y nunca hubo problemas ni peleas”, contó Germán Domínguez. Punto Fijo fue un símbolo de los ’90 para aquel adolescente, hoy convertido en periodista. Su historia en ese espacio comenzó a fines de la primaria. Del barrio Parque Independencia de Chimbas viajaba en colectivo al centro para dar una vuelta con su amigo Mauricio, quien actualmente vive en Estados Unidos, y el recorrido terminaba en el pool. A las salidas también se sumaban otros compinches, como Sebastián y Ricardo.

458983297_4082980771929679_8888398186692683859_n.jpg El anuncio del cierre de Punto Fijo. Foto gentileza: Diario de Cuyo.

Los años pasaron y Germán, ya en el secundario, seguía yendo a Punto Fijo con su grupo de Colegio Provincial Chimbas II. Por supuesto, acordaban no ingresar a la escuela y que la chupina concluyera en el pool céntrico. Esas escapadas ocurrían los viernes en mayor medida, y también aprovechaban el rato libre de los sábados para jugar y tomar algo.

Germán siempre recuerda a Punto Fijo por un hecho particular. Él tenía un pullover jaspeado: “Era el típico buzo de adolescente que nunca te lo querés sacar, se hacía carne en uno”. En alguna de las tantas chupinas, el muchacho se lo sacó y se fue del local sin el abrigo. Cuando estaba en el colectivo, en camino a su casa en Chimbas, se dio cuenta que faltaba el pullover. Se bajó en avenida Rioja y Maipú, llegó corriendo al local para saber si estaba, pero no lo encontró, “ya se lo habían llevado”.

El recuerdo en las redes

Luego de 20 años, y sumergido en una crisis económica, Punto Fijo cerró sus puertas en 2014. “Estimados clientes: Punto Fijo y su personal les agradecen por habernos elegido por más de 20 años. Nuevamente gracias!!!”, manifestaba un cartel pegado en la puerta mientras las persianas permanecían bajas.

Más de un sanjuanino no lo podía creer. Aquel rincón donde pasaron momentos con compañeros de la escuela, amigos y hasta vivieron algún romance se convirtió en un recuerdo. Las redes se inundaron con mensajes de usuarios que lamentaron el cierre. “Cerró Punto Fijo después de 20 años haciendo felices a los sanjuaniños. Se me pianta un lagrimón. Cuántos de nosotros nos habremos rateado del colegio para ir ahí. Sobre todo los del Colegio Nacional”, y “no te imaginas la tristeza que me da estar en la plaza 25 y saber que si me cruzo no va estar Punto Fijo”, fueron algunas publicaciones.