Aseguran que no hay locales para alquilar en pleno centro de San Juan y que se quieren instalar marcas líderes

"Todos los costos en todos los sectores han incrementado y las ventas han bajado, pero por suerte no ha detraído la demanda de alquileres, sobre todo en lo que es microcentro. Hoy por hoy no hay locales disponibles", aseguró Leonardo Pérez , referente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan.

El especialista afirmó, en diálogo con Canal 13 San Juan, que "incluso hay búsqueda de algunas empresas de Mendoza y de Buenos Aires que se quieren instalar y están en espera de que se desocupe un local en la Peatonal o en principales arterias para instalarse en San Juan. Así que hoy por hoy la demanda existe, no hay locales vacíos".

Por otro lado, expresó que "por ahí se están renegociando los incrementos, porque ya con el decreto de diciembre los alquileres se fijan con un incremento trimestral o cuatrimestral con un índice y la inflación ha sido muy elevada y más que la actualización del precio en sí, han quedado desfasados un poco en valor debido a los incrementos del índice de inflación".

De acuerdo a los dichos del empresario de la inmobiliaria Pérez Olivera, en pandemia y post-pandemia se dio cierta paralización en la ocupación de comercios en el radio céntrico, que es lo que se está revirtiendo. "La pandemia hizo que cerraron muchos locales y en post-pandemia mucha gente con miedo a no saber si se iba a volver a cerrar o cómo iba a ser la modalidad, si iba a ser mucho más el comercio electrónico, no se han incluido los costos que ello implica, pero pasado ese lapso ya se estabilizó y hoy el centro de San Juan sigue siendo un punto de atracción muy grande para los comerciantes", indicó.

¿Se vienen marcas líderes a San Juan?

Por otro lado, Pérez aseguró que en el sector inmobiliario tienen pedidos de marcas líderes para instalar locales en ubicaciones estratégicas de San Juan. "Se está viendo movimiento. Nosotros, en la inmobiliaria propia y además en el Colegio, estamos recibiendo pedidos de franquicias, de bazar, o de marcas líderes a nivel nacional, que se quieren instalar y que están buscando locales en zonas de mucha demanda", afirmó.

Entre las zonas más buscadas, dijo, están las manzanas de la Peatonal o calle Tucumán entre Libertador y Laprida. "Las que hemos tenido, la idea es que no hay actualmente en la provincia y quieren desembarcar y quieren hacerlo. Lo que tiene San Juan, a diferencia de otras provincias, inclusive Mendoza, que estamos cerca, es que no tiene, salvo el Paseo Libertad, no hay un shopping que atraiga tanta gente como el centro. Entonces se quieren instalar primero en el centro y después ir a estos centros comerciales, pero sigue siendo la mayor atracción peatonal más que los centros comerciales".

¿Cuánto cuesta hoy un alquiler a un comercio en el centro de San Juan?

Según las cifras del Colegio, hoy aproximadamente en locales estándares de Peatonal, de alrededor de 100 metros cuadrados, se paga entre 25 y 27 mil pesos el metro cuadrado de alquiler por mes, es decir, 2,5 millones de pesos mensuales.

"Eso es un valor de referencia que tenemos de varios locales que administramos y que tenemos contacto con propietarios e inquilinos, pero por supuesto después varía de acuerdo a si el tamaño es muy grande, ese precio disminuye, por ahí si son locales chiquitos sube un poquito, pero ese sería un local estándar con unos 6-7 metros de frente por unos 15-20 de largo", aclaró Pérez.