Walberto Allende sobre las elecciones en San Juan: "No es momento de buscar culpables"

No ha pasado mucho tiempo y siguen vigentes los cimbronazos tras la victoria de Marcelo Orrego y Fabián Martín el fin de semana. Mientras se van acomodando las piezas en lo que serán seis meses de transición donde el oficialismo luego del 10 de diciembre se parará en la vereda de en frente, van apareciendo los análisis y la autocrítica en torno a lo que se hizo y lo que faltó por hacer. Una de ellas fue realizada por el diputado nacional Walberto Allende .

Además, dijo: “No es momento de buscar culpables. Creo que fueron varias cosas, pero no son momentos de buscar responsabilidades, creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad. Con la mayor humildad posible hay que dejar los triunfalismos de lado, no mirar para el costado para trasladar responsabilidades y asumir las responsabilidades que cada uno tiene”.

Allende remarcó que, tras la derrota del domingo, lo fundamental de cara a las PASO nacionales, lo importante es pensar en la unidad. Incluso reconoce que fue precisamente la desunión la que derivo en el resultado obtenido en las urnas. “Ojalá se produzca esa renovación que nos hace falta, pensando también en la nueva dirigencia que debe surgir”, remarcó.

Su mirada sobre Juntos por el Cambio en San Juan y los desafíos de ser oposición

Desde el próximo año, en San Juan se vivirá algo histórico. Tras dos décadas, el justicialismo dejará de ser oficialismo en la provincia, lo cual representará un desafío para los nuevos dirigentes.

Al respecto, el legislador nacional aseguró: “sabemos lo difícil y complicado que es gobernar y luego ser oposición”.

Además, reconoció el trabajo realizado por Juntos por el Cambio y los partidos afines en San Juan, la oposición que comenzó a crecer al punto tal de ganar las elecciones el domingo pasado.

“No hay que desmerecer el trabajo que han hecho y el resultado que ha obtenido Juntos por el Cambio, encabezado por el gobernador electo. No hay que desmerecer el trabajo que han venido haciendo de crecimiento en los últimos años y nosotros estando enfrascado en una lucha interna no lo hemos visto venir”, reconoció.

Los festejos de José Luis Gioja, “desmedidos”

“Conociéndolo a Gioja y habiendo compartido, más allá de la alegría del resultado, la verdad que me sorprendió profundamente el festejo sabiendo que el peronismo había perdido el gobierno de la provincia”, dijo Allende sobre las celebraciones que hubo en el bunker del ex gobernador el domingo, cuando se conoció el escrutinio provisorio.

De acuerdo a los resultados, Gioja sacó la mayoría de votos en lo que fue la Agrupación San Juan por Todos, frente a la fórmula Rubén Uñac – Cristian Andino; pero no le alcanzó para quedarse con la gobernación. Pese a ello, el bunker era una fiesta, algo que no fue bien visto por algunos dirigentes locales.

Al respecto, Allende analizó: “Como peronista, me sorprendió. Lo sobrepaso la alegría del resultado. Creo que podría haber sido un festejo más medido, porque era una tarde noche triste para todo el peronismo en San Juan, y esta derrota que ha tenido trascendencia a nivel nacional. No hubo ganadores dentro del peronismo, sino que más allá del resultado que nos sorprendió a todos. El resultado que obtuvo José Luis fue por un trabajo importante. Me parece que fue un poco inesperado para él y lo desbordó ese resultado, pero eso ya pasó y se tiene que actuar con mente fría por la responsabilidad que tiene cada uno en estas instancias”.