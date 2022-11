Walberto Allende sobre CFK: "es la dirigente más importante, guste o no"

"Es una ordenadora, actualmente es la dirigente más importante de la Argentina en los últimos años, guste o no". El análisis lo hizo este viernes el diputado nacional sanjuanino Walberto Allende, sobre la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que este jueves por la tarde convocó una multitud en el estadio único de La Plata para festejar el Día de la Militancia Justicialista y dejó fuertes críticas a Mauricio Macri, el FMI y el aparato judicial argentino.

Para el alfil uñaquista Allende, Cristina es la dirigente más importante del peronismo nacional, "al no tener la conducción fuerte del presidente del partido Alberto Fernández", según destacó en diálogo con radio Estación Claridad.

La vicepresidenta encabezó el encuentro con aires de lanzamiento de campaña presidencial, con frases como "podemos volver a ser esa Argentina porque ya lo hicimos. La gente tiene que decidir si quiere volver a tener esa Argentina que alguna vez tuvo", y sobre la eventual candidatura, Allende opinó que "creo que se van a evaluar muchas cosas. Me quedo con la palabra de Máximo (Kirchner) que días atrás no daba por sentada su candidatura, luego del atentado habrá que esperar, en política mas todavía".

Para el sanjuanino, en el Frente de Todos a nivel nacional no se vislumbra por el momento otras figuras más que ella para competir. Para Allende la postulación de Sergio Massa no se ve en el horizonte muy clara: "creo que se tienen que dar muchas cosas. Debe darse un cambio económico muy grande, es un momento muy difícil donde no tenemos dirigentes que pueden marcar liderazgos". A la vez, evaluó que "puede surgir algún gobernador".

Si bien en el acto de La Plata Cristina no lanzó ningún dardo contra Alberto Fernández ni contra a sus ministros, sí lanzó una advertencia sobre la situación económica del país. Para Allende, las críticas de la vicepresidenta "impactan negativamente en el partido. Hay cuestiones que se deben debatir adentro y estar atacando permanentemente no nos beneficia. La sociedad lo mira también negativamente".

Por último, Allende destacó que "la pandemia complicó, todos los gobiernos oficialistas perdieron las elecciones por la crisis de la pandemia, de la guerra y las propias económicas. En la mayoría de los países pasó. Tenemos un presidente debilitado. Hemos perdido la confianza, nuestra crisis más importante es política".