lunes 6 de octubre 2025

Picante

Victoria Villarruel, sobre Malvinas: "Voy a entrar cuando...

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, dejó declaraciones sobre las Islas Malvinas como fuerte reclamo de soberanía en respuesta al mensaje de una internauta, que la chicaneó cuando ella visitaba a Gildo Insfran.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de su enfrentamiento con el presidente Javier Milei y mientras se mantiene al margen de la campaña electoral, la vicepresidenta Victoria Villarruel reapareció públicamente con una visita a Formosa, donde compartió un acto con el gobernador Gildo Insfrán por el 50° aniversario del ataque de Montoneros a un cuartel militar.

"Ya van 19 provincias, miles de kilómetros para estar presente en las fechas importantes de cada provincia argentina. Saludar y conocer a sus autoridades y establecer los lazos que permitan en un futuro trabajar por la unidad nacional", escribió en X.

Villarruel destacó el recorrido como parte de su compromiso "por la unidad de todos los argentinos" y agregó: "Cada abrazo, cada carta que me llevo son parte del cariño de los argentinos y del deber de recorrer toda nuestra Nación. Faltan cinco. Todo por Argentina!".

El mensaje derivó en un intercambio con un usuario que le preguntó si planeaba visitar las Islas Malvinas. Su respuesta no pasó desapercibida: "A Malvinas voy a entrar cuando las recuperemos. A mi tierra no ingreso con pasaporte".

image

El viaje se produjo en plena crisis política dentro de La Libertad Avanza, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, luego de que se confirmara que recibió USD 200.000 de Fred Machado, empresario investigado en Estados Unidos por presunto narcotráfico.

La presencia de Villarruel junto a Insfrán, gobernador peronista de una de las provincias más cuestionadas por el oficialismo, también generó críticas dentro del propio espacio libertario. El cineasta de Milei, Santiago Oria, publicó: "Villarruel de alta política con Insfrán. Más traición al electorado de LLA difícil encontrar".

Con este viaje, la vicepresidenta sumó 19 provincias en su recorrida y reafirmó su intención de mantener un perfil propio, más institucional y federal, mientras la tensión con la Casa Rosada sigue latente.

Temas
