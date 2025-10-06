Empleadas domésticas: cómo quedaron los sueldos con el aumento y el bono de octubre

Las trabajadoras de casas particulares percibirán en octubre de 2025 los mismos salarios establecidos en el último acuerdo paritario, además de un bono de refuerzo y un incremento adicional del 1%. Según la escala difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), los valores varían según la categoría y la modalidad de contratación, con retiro o sin retiro.

Para la categoría de tareas generales, la más numerosa del sector, la hora de trabajo se fijó en $3052,99 con retiro y $3293,99 sin retiro. En el caso de los salarios mensuales, el mínimo se ubica en $374.541,36 con retiro y en $416.485,63 sin retiro. Estas cifras corresponden a quienes cumplen 24 horas semanales o más con un mismo empleador, y se calculan de manera proporcional en jornadas menores.

La resolución aclara que los montos corresponden al salario básico, por lo que deben sumarse adicionales como la antigüedad, los aportes jubilatorios y de obra social, así como las contribuciones patronales obligatorias. Escala salarial de octubre 2025 Supervisores (primera categoría): $3683,21 por hora con retiro y $4034,05 sin retiro.

Cocineros y personal de tareas específicas (segunda categoría): $3487,00 con retiro y $3822,91 sin retiro.

Caseros (tercera categoría): $3293,99 por hora.

Niñeras y cuidadores de adultos (cuarta categoría): $3293,99 por hora con retiro y $3683,21 sin retiro.

Tareas generales (quinta categoría): $3052,99 por hora con retiro y $3293,99 sin retiro.

