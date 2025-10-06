lunes 6 de octubre 2025

Escala salarial

Empleadas domésticas: cómo quedaron los sueldos con el aumento y el bono de octubre

En octubre se aplicó un nuevo ajuste salarial para las empleadas domésticas, que también percibirán un bono extra. La escala varía según la categoría y la modalidad de trabajo, con retiro o sin retiro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

Las trabajadoras de casas particulares percibirán en octubre de 2025 los mismos salarios establecidos en el último acuerdo paritario, además de un bono de refuerzo y un incremento adicional del 1%. Según la escala difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), los valores varían según la categoría y la modalidad de contratación, con retiro o sin retiro.

Para la categoría de tareas generales, la más numerosa del sector, la hora de trabajo se fijó en $3052,99 con retiro y $3293,99 sin retiro. En el caso de los salarios mensuales, el mínimo se ubica en $374.541,36 con retiro y en $416.485,63 sin retiro. Estas cifras corresponden a quienes cumplen 24 horas semanales o más con un mismo empleador, y se calculan de manera proporcional en jornadas menores.

La resolución aclara que los montos corresponden al salario básico, por lo que deben sumarse adicionales como la antigüedad, los aportes jubilatorios y de obra social, así como las contribuciones patronales obligatorias.

Escala salarial de octubre 2025

  • Supervisores (primera categoría): $3683,21 por hora con retiro y $4034,05 sin retiro.

  • Cocineros y personal de tareas específicas (segunda categoría): $3487,00 con retiro y $3822,91 sin retiro.

  • Caseros (tercera categoría): $3293,99 por hora.

  • Niñeras y cuidadores de adultos (cuarta categoría): $3293,99 por hora con retiro y $3683,21 sin retiro.

  • Tareas generales (quinta categoría): $3052,99 por hora con retiro y $3293,99 sin retiro.

