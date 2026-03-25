miércoles 25 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escenario complejo

Por la caída en las ventas, afirman que cerraron casi el 20% de las carnicerías en San Juan

El sector atraviesa un escenario complejo por la baja del consumo y el desfasaje entre precios e ingresos. En el último año, estiman un fuerte achique en la cantidad de comercios. Advierten que el panorama podría sostenerse en los próximos meses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La caída del consumo de carne ya impacta en el comercio sanjuanino. En ese contexto, desde el sector frigorífico local estimaron que en el último año cerró cerca del 20% de las carnicerías, en medio de menores ventas y problemas de rentabilidad.

Lee además
la ruta del asado en el gran san juan: de $5.500 a mas de $25.000 y los descuentos en las carnicerias de un departamento
Relevamiento

La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento
suspension de personal, caida de ventas y esperanza en la mineria: la realidad de la industria del calzado en san juan
Producción

Suspensión de personal, caída de ventas y esperanza en la minería: la realidad de la industria del calzado en San Juan

Según expresó Sebastián Parra, referente del rubro, en declaraciones a Radio Sarmiento, la situación está directamente vinculada a la pérdida de poder adquisitivo. En ese sentido, indicó que el consumo per cápita se encuentra en niveles históricamente bajos, en torno a los 44 kilos anuales.

Parra también señaló que durante febrero se registró una caída marcada en la demanda, especialmente en la última semana del mes. Según explicó, los aumentos de precios y los gastos vinculados al inicio de clases impactaron de lleno en la capacidad de compra.

Precios en tensión y cambios en el consumo

En relación a los valores, Parra sostuvo que el precio de la carne se ubica alto en comparación con los ingresos, lo que limita el acceso de los consumidores. Además, mencionó que cortes tradicionales presentan valores significativamente más elevados que en años anteriores.

En ese contexto, indicó que cambiaron los hábitos de compra: “la gente ya no compra por kilo, sino por dinero”, explicó, y agregó que eso implica que se mantiene el gasto, pero se reduce la cantidad, con una caída en el volumen total vendido.

A la par, un relevamiento reciente de Tiempo de San Juan detectó fuertes diferencias de precios en el Gran San Juan, con brechas que superan los $10.000 por kilo según la zona, además de estrategias como descuentos y promociones para sostener la demanda.

Competencia y cierres

Parra aseguró que la baja en el consumo incrementó la competencia entre carnicerías, en un escenario donde los márgenes son cada vez más ajustados. En ese marco, indicó que muchos comercios no logran cubrir sus costos y terminan cerrando.

También comentó que enero y febrero fueron meses particularmente difíciles para el sector, con negocios intentando sostenerse en un contexto adverso.

Reconversión del rubro

Frente a este escenario, Parra indicó que muchas carnicerías comenzaron a diversificar su oferta. “El negocio que no incorpora cerdo, pollo u otros productos tiene dificultades”, señaló.

Asimismo, sostuvo que se registra una mayor salida de cortes económicos y carne molida, mientras que los cortes tradicionales perdieron protagonismo en los mostradores.

Sobre marzo, mencionó que se observó una leve mejora en las ventas, aunque sin señales claras de una recuperación sostenida.

Temas
Seguí leyendo

En Defensa al Consumidor crecen las denuncias por "descuentos indebidos" del Banco San Juan

A los productores más antiguos les cuesta cambiar la forma de regar, aseguran desde Agricultura

Las exportaciones argentinas crecieron 9,6% en el primer bimestre y superaron los 13.200 millones de dólares

San Juan generó más de $840 millones en turismo durante el fin de semana largo

El banco más grande del mundo se expande y busca empleados en Argentina

Ironman suma sello sanjuanino: presentarán un vino y un aceite de oliva de edición limitada

Finde XL: los eventos deportivos en San Juan impulsaron la ocupación al 80% en los departamentos alejados

Nueva suba en el petróleo: se acerca a los 100 dólares

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san juan genero mas de $840 millones en turismo durante el fin de semana largo
Recaudación

San Juan generó más de $840 millones en turismo durante el fin de semana largo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará
Pronóstico

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial
Deceso

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial

Cómo trabaja la UNSJ en el histórico pozo negro hallado en las obras en una plaza capitalina video
Tras la nota de Tiempo

Cómo trabaja la UNSJ en el histórico pozo negro hallado en las obras en una plaza capitalina

La General Acha se prevé repavimentar en el tramo desde Santa Fe a 25 de Mayo.
Más obras en la ciudad

San Juan renueva su corazón con un ambicioso plan para repavimentar las calles del microcentro: cuáles mejorarán

El polémico tuit de la empresa de termos Lumilagro que tuvieron que borrar por el repudio que generaron
Se fueron de boca

El polémico tuit de la empresa de termos Lumilagro que tuvieron que borrar por el repudio que generaron

Te Puede Interesar

Por la caída en las ventas, afirman que cerraron casi el 20% de las carnicerías en San Juan
Escenario complejo

Por la caída en las ventas, afirman que cerraron casi el 20% de las carnicerías en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
La mayor parte del agua en San Juan se destina a la agricultura, y entre los productores predomina el riego tradicional a manto.
Crisis hídrica

A los productores más antiguos les cuesta cambiar la forma de regar, aseguran desde Agricultura

Julio Abdías Castro Agüero (adelante) y Franco Vicente Gómez (atrás)
Grave

Crimen en una cancha de fútbol en Rivadavia: uno de los acusados se desligó del hecho

Golpeó a su ex, lo detuvieron y le descubrieron varias municiones en su casa en Rivadavia
Barrio Camus

Golpeó a su ex, lo detuvieron y le descubrieron varias municiones en su casa en Rivadavia

En Defensa al Consumidor crecen las denuncias por descuentos indebidos del Banco San Juan
Conflicto

En Defensa al Consumidor crecen las denuncias por "descuentos indebidos" del Banco San Juan