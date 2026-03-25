Por la caída en las ventas, afirman que cerraron casi el 20% de las carnicerías en San Juan

La caída del consumo de carne ya impacta en el comercio sanjuanino. En ese contexto, desde el sector frigorífico local estimaron que en el último año cerró cerca del 20% de las carnicerías, en medio de menores ventas y problemas de rentabilidad.

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Según expresó Sebastián Parra, referente del rubro, en declaraciones a Radio Sarmiento, la situación está directamente vinculada a la pérdida de poder adquisitivo. En ese sentido, indicó que el consumo per cápita se encuentra en niveles históricamente bajos, en torno a los 44 kilos anuales.

Parra también señaló que durante febrero se registró una caída marcada en la demanda, especialmente en la última semana del mes. Según explicó, los aumentos de precios y los gastos vinculados al inicio de clases impactaron de lleno en la capacidad de compra.

Precios en tensión y cambios en el consumo

En relación a los valores, Parra sostuvo que el precio de la carne se ubica alto en comparación con los ingresos, lo que limita el acceso de los consumidores. Además, mencionó que cortes tradicionales presentan valores significativamente más elevados que en años anteriores.

En ese contexto, indicó que cambiaron los hábitos de compra: “la gente ya no compra por kilo, sino por dinero”, explicó, y agregó que eso implica que se mantiene el gasto, pero se reduce la cantidad, con una caída en el volumen total vendido.

A la par, un relevamiento reciente de Tiempo de San Juan detectó fuertes diferencias de precios en el Gran San Juan, con brechas que superan los $10.000 por kilo según la zona, además de estrategias como descuentos y promociones para sostener la demanda.

Competencia y cierres

Parra aseguró que la baja en el consumo incrementó la competencia entre carnicerías, en un escenario donde los márgenes son cada vez más ajustados. En ese marco, indicó que muchos comercios no logran cubrir sus costos y terminan cerrando.

También comentó que enero y febrero fueron meses particularmente difíciles para el sector, con negocios intentando sostenerse en un contexto adverso.

Reconversión del rubro

Frente a este escenario, Parra indicó que muchas carnicerías comenzaron a diversificar su oferta. “El negocio que no incorpora cerdo, pollo u otros productos tiene dificultades”, señaló.

Asimismo, sostuvo que se registra una mayor salida de cortes económicos y carne molida, mientras que los cortes tradicionales perdieron protagonismo en los mostradores.

Sobre marzo, mencionó que se observó una leve mejora en las ventas, aunque sin señales claras de una recuperación sostenida.