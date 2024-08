Victoria Villarruel dejó plantado a Milei en un acto oficial, para ir a recibir un diploma de egresada

Redes Victoria Villarruel habló de la denuncia de Fabiola Yañez: "Perdonen por no sentir lástima"

Sin embargo, y sin mediar un aviso oficial, la vicepresidenta decidió no asistir, y dejar solo al presidente. Así, la tregua que habrían pactado en la fuerte interna que se juega dentro del oficialismo quedó en la nada.

La misma Villarruel se encargó de potenciar el desencuentro, al informar en sus redes sociales que concurrió a recibir su diploma de Técnica en Seguridad Urbana y Portuaria en la Universidad Tecnológica Nacional, sin hacer referencia al plantón presidencial.

Fuentes de su entorno también abonaron el nuevo capítulo d e la lucha intestina, al deslizar que Villarruel no habría sido invitada al acto, y que ella "no va donde no la invitan". La dependencia encargada de cursar la invitación era la secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

Me recibí como Técnica en Seguridad Urbana y Portuaria en la Universidad Tecnológica Nacional a fines de 2015. Después de tantos años y por impedimentos de mi vida profesional, pude retirar mi título de Técnica en Seguridad. Gracias a la UTN BA por formarme como profesional de la… pic.twitter.com/PJ4gYhfuuf — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 16, 2024

Ya habían advertido que mañana cada uno asistiría a un acto diferente, en homenaje al General San Martín. Milei lo haría en la conmemoración porteña, mientras que Villarruel se trasladaría a Mendoza, donde la esperaría el gobernador Alfredo Cornejo, en el lugar donde se levantó el histórico el campamento de El Plumerillo.