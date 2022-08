Uñac pone presión en la Justicia para que se resuelvan los casos de intento de saqueo

Días después de los intentos de saqueo que se dieron durante la siesta y tarde del sábado en Rawson, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac , volvió a referirse a los episodios delictivos que dejaron el saldo de unos 36 detenidos, 21 mayores de edad y 17 menores. Al respecto, el primer mandatario volvió a pedir condenas ejemplificadoras, para que no vuelvan a darse episodios similares en la provincia.

saqueos.jpg Con el ojo puesto en Rawson, la Policía multiplicó los patrullajes por los intentos de saqueos

Según precisaron fuentes judiciales a este medio, la audiencia de presentación desde Flagrancia será el miércoles 3 de agosto en horario de mañana, con dos investigaciones, por un lado, los 11 imputados por los intentos de saqueo en el supermercado ChangoMas, y por el otro los 10 detenidos por el ataque a la distribuidora El Gran Almacén.

DSC_0095.JPG

“Problemas tienen todos, quienes habitamos San Juan en su conjunto, el país y el mundo. Quienes alteran el orden público deben recibir la condena respectiva. Esperamos que se actué de esta manera”, puntualizó Sergio Uñac.

Un dato no menor es que, según detalló el Gobernador, estaría casi confirmado que algunos de los detenidos reciben planes sociales de parte de una agrupación local. Si bien no quiso precisar mayores detalles debido a que la información no estaría confirmada del todo, en caso de ser así será tarea de la Justicia investigar el grado de participación de la agrupación en los disturbios del fin de semana.

DSC_0094.JPG

“Entiendo que la Justicia debe investigar los autores intelectuales, necesario para poder desentrañar la real motivación de los hechos”, finalizó el primer mandatario provincial, Sergio Uñac.