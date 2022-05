Uñac tras el fallo que restituyó las PASO: "Los sanjuaninos quieren votar una sola vez"

“Estoy defendiendo los intereses de San Juan. El país si no va a tender a concentrarse. San Juan no se merecía un paro de colectivos”, dijo el primer mandatario. Sobre el reparto de fondos, que fue definido por el ex presidente Mauricio Macri, indicó: “Tenemos una tendencia a seguir repitiendo situaciones, pero hay que cambiarlo. Este es un tema heredado por Alberto del anterior gobierno”.

En el medio de un pedido para una distribución más justa de los fondos del transporte, Uñac mandó a sus diputados nacionales a armar un proyecto de ley. Tuvo el respaldo de propios y ajenos y en este contexto se da la visita del Presidente a San Juan. “Tengo una excelente relación con el presidente Fernández. No ofrece discusión el tema de la distribución”, alegó.

Previo a la apelación de la Provincia en la Justicia por el tema PASO, Uñac opinó: “El sistema electoral lo definen las Cámaras de Diputados menos en San Juan. La decisión política ha sido lo que los sanjuaninos quieren, no lo digo yo, lo dicen los sanjuaninos. Los sanjuaninos quieren votar una vez”.