Uñac, sobre el conflicto docente: "gobernar también es buscar equilibrios"

En medio del segundo paro de Docentes Autoconvocados en San Juan, Sergio Uñac estuvo en contacto con docentes de Iglesia , comuna en la que durante la mañana de este jueves el gobernador cumplió una amplia agenda, con entrega de viviendas, entre otras actividades. Allí, en la consulta de la prensa, analizó sobre el conflicto docente que "gobernar también es determinar equilibrios. Si no hacemos esto no podremos estar inaugurando un pavimento, un hospital, un barrio. Y también gobernar es pagar salarios, buscando el justo equilibrio, con lo que el inicio de clases está determinado y estamos muy esperanzados en que se pueda impartir educación a todos los chicos de la Provincia".

El mandatario ahondó sobre el inicio de clases marcado por las medidas de fuerza de los maestros que "Valoramos mucho la tarea de los educadores de nuestra provincia, de todos los maestros y maestras, pero también tenemos que decir que la provincia de San Juan no es el gobernador, son los sanjuaninos, que han hecho el máximo esfuerzo desde marzo del año pasado a marzo de este año, hemos dado 100% de aumento. Hemos reconocido el año pasado que esa paritaria nacional docente, ese monto que se fija en San Juan es un 30% por encima de lo fijado a nivel nacional. Y este año hemos dado 40% de aumento en el inicio, con una proyección del 70% y si la inflación sube aún mas de eso, que esperemos que no pero puede ser que suba más que eso, van a haber disparadores que nos van a permitir equiparar y mantener el poder adquisitivo. Esto es no solamente del salario de los docentes sino también de todos los trabajadores de la administración pública".