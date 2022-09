Uñac cuestionó la "precarización" en Santa Lucía y dijo que no comparte la mirada de los Orrego

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, participó vía telefónica del aniversario de Radio Sarmiento y aprovechó para cuestionar la situación laboral de los empleados municipales de Santa Lucía. Lo hizo con un tiro por elevación: "Yo me podría detener en la precarización laboral que tiene Santa Lucía. Pero me parece que eso no sumaría nada. La sociedad está cansada de discusiones, quiere soluciones", dijo.