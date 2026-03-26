San Juan cuenta con más de 5 mil personas que compiten en deportes electrónicos (Esports), y con la única empresa de este tipo en Cuyo

Corría el año 2016. Ismael Mansur tenía 20 años y su pasión por los videojuegos comenzó a transformarlo en un referente del sector, tanto que en el 2020 creó Lag Esports, la única empresa local (y de Cuyo), organizadora de torneos y competencias de deportes electrónicos. En aquel momento ya eran muchos los gamers que lo seguían porque a la par es creador de contenidos y productor de streaming, aunque no imaginó que cinco años después ya superarían los 5 mil apasionados sanjuaninos. Así la provincia se posiciona entre las primeras del país con mayor cantidad de jugadores tanto profesionales como amateurs.

Se puede decir que San Juan está a la vanguardia de este tipo de deportes, que según indican las investigaciones a nivel mundial, seguirán creciendo en el futuro. De todos modos, el inicio de Lag fue duro porque cuando tenía todo armado y previsto para realizar el primer gran torneo presencial en San Juan, llegó la pandemia y lo obligó a cancelar. En ese momento había logrado un record de inscripción de más de 3 mil personas en 48 horas. A pesar de la gran pérdida económica que eso significó para contar con miles de computadoras, un espacio adecuado, consolas, entre otros equipamientos, Ismael no bajó los brazos. Al contrario, comenzó junto con su equipo, con los torneos on line y no paró hasta convertirse en el referente de Cuyo en la organización y gestión de eventos esports. Actualmente es el representante en la Cámara Argentina de Deportes Electrónicos (CADE) y también forma parte de Casetic, Cámara Sanjuanina de empresas de tecnología de información y comunicaciones.

¿Por qué se habla de deportes electrónicos si están sentados en un cómodo sillón? Es que la industria ha evolucionado hacia un modelo deportivo donde los jugadores son tratados como atletas, contando con el apoyo de psicólogos y kinesiólogos, además de seguir rutinas de entrenamiento físico y cognitivo para evitar lesiones y mejorar el rendimiento. Al menos así lo hacen los profesionales que invierten horas de juego.

Es más, una de las innovaciones más recientes es la incorporación del modelo híbrido o "figital", donde se fusiona el deporte tradicional con el electrónico. Por ejemplo, jugar un tiempo de fútbol en consola y el segundo en una cancha real.

Si bien el 80 por ciento de los jugadores son hombres, la participación femenina está en aumento. Primero les costó sumarse, pero cuando lo hicieron comenzaron a destacarse en varias disciplinas, incluso hay campeonas de FIFA, ahora denominado FC.

Los logros siguen ya que la provincia cuenta con el único canal con partner oficial y verificado en Twitch, logrando un alcance a 14 países.

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Ismael es autodidacta. Todo lo aprendió en la marcha incluso la organización y gestión de eventos de deportes electrónicos y videojuegos. “Actualmente somos los referentes en esta región y hemos logrado tal nivel que estamos dentro de la Cámara Argentina de Deportes Electrónicos del país y estamos entre las 10 organizadoras más importantes del país”, asegura.

El último torneo realizado fue en la Fiesta Nacional del Sol donde armaron un stand de grandes dimensiones para que participaran personas de todas las edades. “Fueron chicos acompañados siempre de sus padres y personas adultas de más de 60 años. Tanto que muchos iban con sus hijos que los alentaban. Además lo padres podían tomar contacto y conocer de qué se trata este mundo”, indica Ismael.

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¿A qué se denomina deporte electrónico?

Los Esports o deportes electrónicos son competencias de videojuegos que se llevan a cabo en un entorno organizado, generalmente con espectadores y premios significativos. Estas competencias pueden ir desde torneos locales hasta eventos internacionales que atraen a millones de espectadores en línea.

Además, son todos aquellos juegos que tienen la complementación deportiva. Es decir trabajo y coordinación en equipo, sistema de puntuación mundial y anotación que permite determinar quién gana. Por citar ejemplos conocidos está el popularmente conocido como FIFA, ahora denominado FC; el de Fórmula Uno que es un simulador, inclusive utilizado por los competidores reales de pista que lo usan para entrenar.

“Según el nivel de competencia en el que uno está es mayor el equipamiento que necesita. Si solamente te dedicas de manera amateur, con una consola de videojuego y una computadora básica alcanza pero a medida que vas creciendo ya tenés marca, vas subiendo de categoría y necesitas un mejor equipamiento, indumentaria y más preparación. Es que ser un deportista electrónico no es solamente sentarse a jugar, te tiene que ver un psicólogo, un kinesiólogo, y entrenamiento físico y cognitivo para seguir avanzando en ese universo. Deportivo, evitar lesiones o problemas físicos posteriores”, explica Isma.

Las competencias se organizan a nivel local, regional o nacional tanto on line como presencial, con videojuegos que antes deben dar su consentimiento para su utilización. “El equipo está conformado por 28 personas, tenemos asesoramiento legal y todo lo que demanda este tipo de organización”, agrega.

En diciembre serán presentados los Esports Nation Cup a nivel nacional para lo cual ya empezaron a trabajar en la búsqueda de representantes a través de torneos y competencias porque luego los mejores llegarán al Mundial.

“Esto crece de una manera exponencial, tanto en cantidad de gente que juega, participa, apoya, como también la cantidad de torneos. Hemos tenido que bajar la intensidad con los torneos porque la finalidad es que los chicos puedan tener un espacio para poder competir y mostrarse y que no solamente jueguen por jugar. Además hay interés en la provincia de personas de diferentes edades. Muchos padres y adolescentes nos piden consejo de cómo poder crecer en los deportes electrónicos o cómo cuidarse en el mundo del internet con el tema de las tarjetas, los micropagos, transacciones y demás”, agrega.

Los favoritos de los gamers sanjuaninos

En la provincia los juegos más elegidos son: Counter Strike 2; le sigue el Valorant, el Free Fire y el Clash Roya le. Por citar un ejemplo para los que no conocen el tema, el Counter Strike es un juego de disparo en primera persona, donde los jugadores tienen que tratar de plantar un dispositivo y el equipo contrario tiene que intentar desactivarlo antes de que explote.