Un meteorólogo y un defensor de Agua Negra van al ballotage para gobernador de Coquimbo

En el caso de las gobernaciones regionales en Chile, la normativa establece que resultará electo o electa quien logre la mayoría de, al menos, el 40% de los votos válidamente emitidos, lo que en la Región de Coquimbo no se produjo.

El meteorólogo y conductor de TV Juliá se presentó como independiente apoyado por el partido Evópoli (Evolución Política), socio de Sebastián Piñera. El mediático obtuvo el primer lugar de las preferencias en varias comunas, lo que podría ser indicativo, según Juliá, de la búsqueda de nuevos liderazgos por parte de la población. “Claramente, hemos llegado con el mensaje a los distintos puntos de la región, a las 15 comunas. Esto se vio reflejado primero en la primaria. Ahora en esta segunda vuelta, y lo que da cuenta en el fondo es que todos esperan que la región de una vez por todas cambie y vaya por buen camino”, sostuvo en diálogo con El Día.

Embed - Evolución Política on Instagram: " ¡Felicitaciones a Cristóbal Juliá! Nos llena de orgullo anunciar que ha pasado a la segunda vuelta para el cargo de Gobernador de Coquimbo. Su dedicación y compromiso con la comunidad son admirables, y estamos seguros de que su visión traerá un futuro brillante para nuestra región. ¡Vamos por más! #CristóbalJuliá #GobernadorCoquimbo #segundavuelta" View this post on Instagram A post shared by Evolución Política (@evopoli)

Por su parte, el candidato a gobernador por el pacto “Por Chile y sus regiones”, que responde al sector que gobierna Chile de Gabriel Boric, y el actual consejero regional del Partido Comunista, Javier Vega, destacó el esfuerzo que realizó con su equipo en las 15 comunas de la región, trabajando codo a codo con la gente para ganar, según publicó el matutino coquimbano.

“Esta definición sigue siendo importante para nosotros, ya que teníamos toda la intención y dedicación en el territorio. Primero, presentamos nuestras propuestas a la ciudadanía, y segundo, abordamos de manera concreta y real las problemáticas que enfrenta la gente”, dijo a El Día.

Embed - Partido Comunista de Chile on Instagram: " Felicitaciones Javier Vega | ¡Seguimos Avanzando! Con unidad y el compromiso de quienes creemos en la democracia, la Región de Coquimbo tiene la oportunidad de avanzar hacia un futuro más seguro y con bienestar. Javier Vega es la opción que representa las fuerzas transformadoras que buscan vivir bien, vivir seguros!" View this post on Instagram A post shared by Partido Comunista de Chile (@pc_chile)

¿Y Agua Negra?

En lo que le interesa a San Juan, Juliá no ha expresado en su plataforma de gobierno su postura respecto al Paso de Agua Negra o el túnel que quedó en stand by como obra proyectada hace décadas. En cambio, Vega es un ferviente defensor de esta conexión con los sanjuaninos, aunque tiene sus reparos con el túnel.

Así lo dejó sentado Vega en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, quien dijo que "hay un proyecto que se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas para que la ruta nuestra sea pavimentada hasta el límite de San Juan y creo que esa es una buena alternativa que es mucho más realista, ya que el túnel no es una definición que la genere un gobernador. El túnel es una definición de Gobierno y creo que el gobierno anterior y este gobierno es claro que hoy en día no hay una visión clara respecto de la creación de un túnel. Aquí se gastaron millones y millones de pesos que se tiraron a la basura con una idea que no tenía por dónde ser una idea real. Por lo tanto la idea del túnel para mí la veo una idea quizá a 30 años más".

En la lista de Vega iba como candidato a consejero regional (cargo similar, en Argentina, al de un diputado provincial) un chileno muy vinculado a San Juan. Se trata de Enrique Valdebenito, que vivió muchos años en esta provincia y llegó a ser referente de la integración como director de la Casa de Chile en San Juan y de la Casa de San Juan en Chile. No logró entrar, en medio de la contundente victoria de la derecha en la IV Región.

(Con información de Diario El Día)