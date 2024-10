Curiosidades de las elecciones en Coquimbo con impacto en San Juan: desde el "Orrego chileno", al poco interés por Agua Negra

Elegirán alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernador. Igual que en Argentina, el voto es obligatorio pero difieren en que los comicios se despliegan durante dos jornadas, cada una en horario de 8 a 18. Esto es así por la gran cantidad de cargos en juego. Así, las personas podrán elegir qué día ir a sufragar.

Otra particularidad es el sistema de votación, a través de la boleta única, que es similar al que se acaba de aprobar en Argentina para los cargos nacionales para estrenar en las legislativas 2025. En el caso de Chile, hay una boleta por cada cargo y figuran todos los candidatos. Se diferencian por color y tamaño. El votante entra al cuarto oscuro y pone una línea en el aspirante que le gusta, todo con lápiz o lapicera que pinte de azul. Además, el votante debe doblar la boleta de cierta manera y pegarla con un adhesivo que le dan en la mesa.

En esta elección en Coquimbo, una de las 16 regiones chilenas y que está justo del otro lado de Los Andes a la misma altura que San Juan, las elecciones para gobernador en las urnas son toda una novedad. Es que en Chile el sistema es unitario -no federal como en Argentina- y siempre el primer mandatario regional, en este caso de la IV Región, se eligió a dedo, por el presidente de turno. Recién este cargo se eligió mediante voto popular en mayo de 2021. Si bien las elecciones estaban previstas para octubre de 2020 el estreno quedó postergado por la pandemia. Así, esta será la segunda elección a gobernadores en la historia de Chile.

Otro dato llamativo es que quien gane para gobernador no sucederá a quien fue electa en 2021. Esto es así porque la primera gobernadora de Coquimbo definida por sufragio popular fue destituida este año. Se trata de Krist Naranjo, una arquitecta que se postuló como independiente con el apoyo del Partido Ecologista Verde. Le ganó en segunda vuelta al candidato de la derecha Marco Sulantay y asumió en julio de 2021. Fuertemente cuestionada por corrupción, en julio de este año fue suspendida en sus funciones y en agosto fue destituida. Naranjo protagonizó un escándalo en abril de este año cuando le hizo un desaire público al sanjuanino Orrego, lo que generó fuertes reproches en el Gobierno Regional por su desubicación.

En Coquimbo se anotaron 9 candidatos a gobernador, con la rareza de que hay uno que se apellida igual que el sanjuanino, Orrego, pero fuentes del gobierno local aseguraron que es pura casualidad y no son parientes. De ellos, solo una es mujer.

Los aspirantes son Rodrigo Orrego (Partido de la Gente), Andrés Guerra (Partido Republicano), Tatiana Castillo (Partido Social Cristiano), Javier Vega (Partido Comunista), Wladimir Pleticosic (Democracia Cristiana), Francisco Martínez (Demócratas), Carlos Ruiz Benítez (Independiente por Amarillos por Chile), Pablo Herman (Independiente) y Cristóbal Juliá (Independiente - Pacto Chile Vamos).

También es curioso que varios de los aspirantes a la Gobernación de Coquimbo ejercen actualmente como consejeros regionales, que son como los diputados provinciales en San Juan. Es el caso de Tatiana Castillo, Javier Vega, Wladimir Pleticosic y Francisco Martínez.

El más vistoso de los aspirantes a gobernador es Andrés Guerra, que se pasea por las calles de Coquimbo con un sujeto disfrazado de él que posa en las fotos y reparte volantes usando una pintoresca máscara tipo caricatura, al que llama su "clon".

También resulta novedoso ver en uno de sus spots de campaña a Pablo Herman posando con perro y un mate, a lo argentino.

