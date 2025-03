Un histórico dirigente del peronismo bancó a Orrego y aseguró que el PJ pierde las elecciones

Pepe Villa no ahorró críticas al actual liderazgo del partido, del que se alejó hace algunos años. "Yo pedí simplemente una sola cosa, una retrospección, una autocrítica de lo que se hizo y por qué se perdió, por algo fue", manifestó con evidente molestia en Canal 13 de San Juan. Y agregó: "Entonces nos presentamos, yo pierdo y me presento de nuevo como la gran solución, pero a mí me votaron en contra".

Su distanciamiento del partido es total. "Hace tres o cuatro años más o menos que no voy al partido pese a que era del Consejo Provincial. Yo estaba ahí, pero ya está, no quiero saber más nada", disparó el gremialista.

image.png José Villa.

Pero lo que más resonó fue su respaldo al gobernador Marcelo Orrego y su lapidario vaticinio para el PJ. "Yo creo que pierden. No está haciendo mal las cosas Orrego", afirmó, dejando en claro que el justicialismo, según su visión, no representa una alternativa sólida. "Yo sé que hay falta de recursos, un montón de cosas que se podrían hacer, pero no hay recursos. Entonces está tranquila la provincia y no está siendo alternativa el PJ hoy en día", sostuvo.

En cuanto a los posibles candidatos peronistas, entre ellos el tres veces gobernador José Luis Gioja, el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo y el exintendente de San Martín Cristian Andino, Villa fue tajante: "No hay ninguno que sea mejor".

Finalmente, el dirigente dejó un mensaje que resuena como una advertencia dentro del justicialismo sanjuanino: "Hay que llamar a todos. Acá, los dirigentes peronistas nos olvidamos de la gente, del pueblo. Perón siempre nos decía, 'tenemos que estar junto al pueblo', nosotros todos, nos hemos olvidado. Nos olvidamos y bueno, perdimos, ya está. Alguien llegó, cautivó y ganó".