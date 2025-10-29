Un concejal del oficialismo provincial pidió abrir un bloque de La Libertad Avanza en 25 de Mayo

El concejal Wilson Gabriel Alcarás, del departamento 25 de Mayo, presentó este miércoles una nota ante el presidente del Concejo Deliberante, Juan Domingo Mercado, para solicitar la conformación del bloque “La Libertad Avanza” dentro del cuerpo legislativo.

La iniciativa se enmarca en el reglamento interno del Concejo y busca dar representación institucional al espacio libertario liderado a nivel nacional por el presidente Javier Milei. Según expresó Alcarás, el nuevo bloque promoverá los principios de la libertad, la transparencia y la eficiencia del Estado.

“Este bloque representa a quienes creemos en la libertad, en el mérito y en la responsabilidad individual. Desde el Concejo trabajaremos para acompañar el cambio profundo que impulsa el presidente Milei en todo el país”, afirmó el edil.

El pedido de Alcarás genera atención en el ámbito político departamental, ya que el concejal fue electo en las elecciones provinciales de 2023 dentro del Frente Unidos por San Juan, espacio que llevó como candidato a gobernador al actual mandatario provincial, Marcelo Orrego, y como aspirante a intendente local a Marcelo Aravena.

El tratamiento del pedido para abrir el nuevo bloque se realizará este jueves 30 de octubre, a las 9:00, durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de 25 de Mayo.