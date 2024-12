Tres designaciones en la Justicia de San Juan, a contrarreloj para salir antes de Año Nuevo

Son 91 los abogados que ya fueron evaluados por el Consejo de la Magistratura de los que quieren ser juez o fiscal dentro del último concurso para designaciones en el Poder Judicial de San Juan. Si bien ya terminaron las entrevistas de los inscriptos, todavía no fueron resueltas las tres ternas que, como marca el procedimiento, deberán ir a la Legislatura para poder hacer los nombramientos. Según fuentes del organismo, la intención es mandarlas en lo queda antes de que termine el año, pero todavía no hay fecha para reunirse a definir los 9 preseleccionados.

Las entrevistas comenzaron el 26 de noviembre y se hicieron al menos tres jornadas de entrevistas a los abogados anotados y que se desarrollaron en el club Sirio Libanés, donde funcionan dependencias judiciales. Los consejeros deben reunirse para definir las tres ternas que deben enviar a la Cámara de Diputados de San Juan.

El tiempo es escaso pero todavía hay chances no solo de que ingresen estos postulantes al análisis parlamentario, sino también de que se dé la designación durante 2024 de los tres cargos. Es que en la Legislatura local prorrogaron las sesiones ordinarias hasta fines de diciembre. Todo dependerá de que se envíen desde el Consejo de la Magistratura las tres ternas y, luego, de la celeridad de las nuevas entrevistas dentro en la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados sanjuanina. El último paso es cuando todos los legisladores votan en el recinto para definir las designaciones.

No es una tarea imposible dijeron fuentes parlamentarias, pero sí contrarreloj. Es que este jueves 19 de diciembre hay sesión para tratar los proyectos de presupuesto provincial y el esquema impositivo para 2025, y quedarán pocos días laborables, en medio de los asuetos y feriados por las fiestas.

Este proceso es el tercero del año que lanzó el Consejo, y arrancó el 28 de octubre con la inscripción de los interesados, que sumaron 91 en total. El 11 de noviembre finalizó el plazo para hacerles impugnaciones. Luego, el organismo que se encarga de esta primera instancia de valoración de los candidatos fijó un calendario de entrevistas, que los miembros del Consejo de la Magistratura hacen preguntando sobre antecedentes, motivaciones y saberes clave para ejercer el cargo que buscan. Esta tarea concluyó la semana pasada.

Entre los anotados para estos cargos clave y bien rentados hay ex funcionarios como el ex director de Defensa al Consumidor, el bloquista Juan Gabriel Sancassani y el ex Director de Coordinación Administrativa del Ministerio de Gobierno, Carlos Rueda. Del total de concursantes, 42 se postulan para los tres cargos.

El Consejo de la Magistratura está presidido por Juan José Victoria, en representación de la Corte de Justicia, e integrado por Raúl Acosta y Valeria Torres, por el Foro de Abogados; Laura Palma, Ministra de Gobierno en representación del Poder Ejecutivo; y Fernanda Paredes, diputada (es del PJ) representante del Poder Legislativo.

La designación de jueces y otros cargos judiciales en San Juan se define mediante un proceso eminentemente político, por lo que hay una idea oficial del orreguismo de modificar el sistema para hacerlo más transparente. Es decir, que lleguen a los cargos los profesionales más capacitados y no se preste para amiguismos partidarios.