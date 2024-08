Tremendo cruce entre Manuel Adorni y un periodista que acusó a Milei de un grave delito

Peralta le había recriminado ayer al periodista español Javier Negre —que ahora representa a La Derecha Diario en la Casa Rosada— haber cuestionado a sus colegas de la sala por tener "una doble vara" , ya que no se habían hecho preguntas sobre las versiones (en ese momento no se conocía la denuncia) que indicaban que el expresidente Alberto Fernández habría golpeado a la exprimera dama Fabiola Yáñez. En un video filmado por Negre luego de la conferencia, se escucha decirle "¿Te sentiste atacado?" a Peralta, que le contestó: "No te conozco. ¿Por qué acusás a la sala? Vos estás acusando a los que estamos en la sala".

Adelanto parte del video de la amenaza del 'periodista' @JuamPaPeralta que no entiendo qué concepto tiene de la libertad de prensa. Era la 3a vez que me increpaba. ¿Mi pecado? Preguntar por la presunta violencia de género de Alberto Fernández cuando ningún periodista se atrevió pic.twitter.com/8CiYExgXOm — Javier Negre (@javiernegre10) August 6, 2024

El presidente Javier Milei retuiteó un video de Peralta en donde el periodista lo hizo responsable de su integridad física por el acoso recibido en redes. "Para una conferencia de prensa se debe seguir una norma de comportamiento, si no la siguen entonces se debe sacar la acreditación", dice el tuit retuiteado por el mandatario.

El cruce de hoy

Al comenzar la conferencia de prensa, Adorni señaló el incidente que ocurrió en la sala y remarcó que uno de los periodistas involucrados había sido "hostigado" y sentenció: "Acá debemos cumplir normas de conducta, esto no es la cancha, no es el barrio, este es un lugar que tiene prestigio y no podemos admitir estas conductas patoteras se permitan". Aludido en los comentarios de Adorni, Peralta tomó el micrófono y contestó que fue acosado en las redes a raíz del video que subió Negre: "Que me cortan en pedacitos es lo mínimo que me dijeron, estoy atemorizado".

El intercambio entre ambos duró 20 minutos, y en él Peralta denunció que Javier Milei instigó a que los maten, tanto a él cómo a Fabián Waldman.

Embed "El presidente instiga a que me maten a mí y a Fabián Waldman"



pic.twitter.com/xGP9hfdrsR — Corta (@somoscorta) August 7, 2024

La discusión completa