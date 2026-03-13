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Tras la cena peronista, habrá un segundo round con los intendentes

El PJ puso primera. Después de la reunión en 9 de Julio con lechón incluido, los intendentes peronistas se reunirán con los diputados nacionales y los senadores este lunes. Sin temario definido, la idea sería empezar a conversar de cara al 2027.

Por Ana Paula Gremoliche
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El peronismo sanjuanino empezó a mover sus fichas. Tras el encuentro que mantuvieron dirigentes, algunos intendentes y legisladores nacionales en 9 de Julio el viernes pasado, el Partido Justicialista de San Juan tendrá una nueva reunión el próximo lunes, esta vez con una mesa más formal y con la mirada puesta en el escenario político del 2027.

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Según indicaron fuentes partidarias, participarán los 13 intendentes que responden al PJ, los diputados nacionales Cristian Andino y Jorge 'Coqui' Chica, los senadores Sergio Uñac y Celeste Giménez Navarro y el presidente del partido, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano.

A diferencia del encuentro anterior, en el que, según trascendió, se habría evitado hablar de política, la reunión del lunes tendrá un tono más político. La intención es comenzar a ordenar el diálogo interno del peronismo y abrir una discusión de cara al 2027 con los sectores que tienen territorialidad en los distintos departamentos.

El encuentro se realizará en territorio neutral, puntualmente en Capital. La elección del lugar no es casual: la idea es evitar suspicacias o interpretaciones sobre quién organiza o impulsa el encuentro.

Luego de esta segunda reunión, la dirigencia justicialista planea avanzar en encuentros con los presidentes de junta de los distritos donde el PJ no gobierna: Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Iglesia, Zonda y Sarmiento, con la intención de reactivar la estructura territorial del partido.

9 de Julio, entre amigos, con lechón de por medio

“Fue una reunión entre amigos”. Así definieron algunos de los presentes al encuentro que se realizó el pasado viernes en 9 de Julio, donde la consigna, según indicaron las fuentes, fue evitar las discusiones políticas.

La juntada se llevó a cabo en la casa del intendente de 9 de Julio, Daniel Banega .y tuvo como protagonista gastronómico un lechón que aportó el exdiputado Walberto Allende.

Entre quienes compartieron la mesa estuvieron el senador Sergio Uñac, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, y el jefe comunal de Rawson, Carlos Munisaga. También participaron el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, y el diputado nacional Cristian Andino.

A la reunión se sumaron además los intendentes de Angaco y Ullum, José Castro y David Domínguez, además del dirigente Mauricio Ibarra.

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