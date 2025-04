Tras el escándalo con una funcionaria de Orrego, Abarca se llamó a silencio pero lo defendió un alfil

Según afirmó la funcionaria de Marcelo Orrego en diálogo con TIEMPO, el intendente justicialista la recibió en su despacho a la par que ella mandó a una colaboradora a recibir a adultos mayores que habían quedado de acuerdo con ella la semana pasada en llevarle la documentación para denuncias en Defensa al Consumidor. De acuerdo a lo que ella informó, Abarca se ofuscó al enterarse de la cita en el CIC de La Laja, donde en teoría funciona una delegación de la repartición provincial, y le dijo a la funcionaria, en "mal modo", que no podía presentarse allí sin autorización de él. Además, llamó a alguien para que los sacara con la Policía. Así, Carrizo se fue al CIC y decidió irse con los adultos mayores a la casa de uno de los denunciantes para hacer allí la reunión. Ella dijo que se sintió maltratada y hasta reconoció que se puso a llorar al ver el desplante hacia la gente también.

Así las cosas, el alfil de Abarca, Yunes, salió a defender al jefe comunal. A continuación, el comunicado completo que publicó el presidente del Concejo Deliberante de Albardón:

"Albardón, 23 de Abril de 2025.-

Carta a los vecinos

Dr. Cristian J. Yunes Navas, en carácter de Presidente del "Concejo Deliberante del Departamento de Albardón", tengo el agrado de dirigirme a Uds. ante diferentes publicaciones vertidas en redes sociales, por lo cual veo la necesidad y obligación de proceder aclarar lo sucedido.

Los medios de prensa y/o personas que han publicado y/o compartido publicaciones, han tergiversado la situación acontecida, simplemente quiero creer que por desconocimiento, o tal vez solo por motivos y/o a los fines de ensuciar, provocar descontento y reacciones negativas a la imagen de nuestro querido Intendente Sr. Juan Carlos Abarca.

Es dable aclarar que lo que realmente sucedió fue que desde la Dirección de Defensa al Consumidor dependiente del Gobierno de Provincia no se dio el respectivo aviso, coordinó ni mucho menos se hizo publicidad a una supuesta actividad planificada para realizar en las Instalaciones del CIC La Laja. Valga manifestar que el mencionado edificio público brinda múltiples beneficios y respuestas a las diferentes necesidades de los vecinos, y es administrado por el Gobierno Municipal, y en este aspecto la antes dicha actividad no estaba en conocimiento del Ejecutivo Municipal, y más grave aún ni siquiera se coordinó con la Dirección del CIC La Laja para la realización de la misma, eso fue lo que el Intendente le manifestó a la Directora de Defensa del Consumidor.

Téngase en cuenta que el CIC La Laja al igual que el CIC Campo Afuera ya cuentan con una agenda nutrida de trabajo diario debidamente planificada en cuanto a espacios, personal afectado, mobiliario necesario, etc. Por lo que si se pretende llevar a cabo un Operativo o nueva actividad extra y no hay un aviso previo ni coordinación alguna, puede poner en riesgo las actividades planteadas en el día de la fecha, además de provocar desinformación en la sociedad, por ello considero no solo necesario sino debidamente acertado proponer con tiempo las actividades pensadas a las autoridades correspondientes, todo ello a los fines de acomodar fechas para de esa manera lograr el éxito de los objetivos planteados en cada una de ellas.

Finalmente estoy convencido que el trabajo en equipo es el que garantiza resultados, y es lo que ha sucedido en estos años de Gobierno sobre todo en este último tiempo donde bien se sabe que a pesar de no ser del mismo partido político ambos mandatarios -Intendente y Gobernador- han puesto en evidencia que se trabaja por y para la gente.

Espero fervientemente que esta situación no vuelva a suceder y sobre todo que no se tergiversen los hechos reales acontecidos porque eso sí alimenta la vieja grieta y política que hoy la sociedad no quiere ni merece.

Por último, insto a cada uno de Uds. y a cada funcionario a seguir trabajando desde su lugar en post del crecimiento y desarrollo de nuestro querido Departamento de Albardón.

Sin más que agregar, con atenta consideración me despido de Uds. saludándolos con la consideración que merecen".

El testimonio de Carrizo

“Él me dijo que no le habíamos pedido permiso, lo dijo en mal modo y yo me paré. Me levanté porque no voy a soportar eso... Lamentablemente me retaba, yo no podía soportar un reto de esa magnitud. Me levanté y después me dijo ‘séntate, séntate’. Y yo le dije: ‘Me retiro’. Fue una situación muy fea realmente”, dijo la directora provincial de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.