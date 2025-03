Tras el escándalo por la Mesa Minería, renunció el director de Minería de Calingasta

"Durante mi gestión, he tenido el honor de trabajar con un equipo de profesionales comprometidos y dedicados, y he sido testigo del potencial que tiene este departamento en materia minera. Me llevo conmigo el valioso aprendizaje y la experiencia adquirida, así como el grato recuerdo de la calidez y el espíritu colaborador de la gente de Calingasta", indicó en el comunicado.