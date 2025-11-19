miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importación

Tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿qué autos norteamericanos podrán ingresar al país con acceso preferencial?

La cuestión arancelaria es uno de los temas claves del acuerdo comercial entre Javier Milei y Donald Trump.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos dieron a conocer un nuevo entendimiento comercial que redefine cómo circularán bienes e inversiones entre ambos países. Este marco, presentado como un acuerdo de cooperación económica, incorpora modificaciones clave para el sector automotor argentino.

Lee además
Planta avícola en San Juan. Empresarios y exportadores sanjuaninos son cautelosos al opinar el impacto del acuerdo con EEUU. 
Repercusiones

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores
los mercados volaron tras el anuncio del acuerdo comercial con estados unidos
Finanzas

Los mercados volaron tras el anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos

Dentro del documento, se detalla que la Argentina otorgará condiciones preferenciales para productos estadounidenses de diversos rubros: desde medicinas y químicos, hasta maquinaria, equipos informáticos, dispositivos médicos, vehículos y un amplio universo de bienes agroindustriales.

Sin embargo, la novedad más significativa está en el terreno automotor. Nuestro país aceptará vehículos fabricados en EEUU sin exigir la homologación bajo normas locales, siempre que cumplan con los estándares federales de seguridad (FMVSS) y los criterios ambientales aplicados en ese país. Esta decisión remueve uno de los principales obstáculos que históricamente complicaba el ingreso de muchos modelos.

Modelos de vehículos que podrán ingresar con mayor facilidad

La medida beneficia directamente a varios vehículos producidos en plantas estadounidenses. Entre ellos, los modelos más costosos y demandados de Ford, como la F-150 y el Mustang.

image
Ford Mustang

Ford Mustang

El acuerdo también agilita el camino a las camionetas Ram 1500 y Ram 2500, así como a tres modelos de Jeep fabricados en EEUU: Wrangler, Gladiator y Grand Cherokee.

image
Jeep Gladiator

Jeep Gladiator

Las marcas premium no quedan afuera: BMW podrá importar con menos trabas sus SUV X3, X4, X5, X6 y X7, mientras que Mercedes-Benz hará lo propio con su Clase GLE. Honda, por su parte, verá simplificado el ingreso del CR-V y del Accord.

image
BMW X7

BMW X7

En el segmento de motos, fabricantes estadounidenses como Harley-Davidson e Indian también se verán favorecidos.

image
Harley Davidson Low Rider

Harley Davidson Low Rider

Impacto potencial y nuevos jugadores

Especialistas interpretan este acuerdo como una ventana de oportunidad para que vehículos hasta ahora ausentes lleguen al mercado local. Entre los mencionados con más frecuencia aparece Tesla, uno de los deseos personales del presidente Javier Milei. También se abre la posibilidad de que deportivos como el Chevrolet Corvette tengan un ingreso más accesible.

Además, el esquema facilita que modelos coreanos producidos en territorio estadounidense, como los Kia EV6, Sportage, Sorento y Telluride, y la Hyundai Santa Cruz, puedan incorporarse a la oferta local.

Volkswagen, por su parte, mantiene bajo estudio la llegada del Atlas, su SUV de tres filas que se posiciona por encima de modelos como Tiguan y Touareg dentro de la oferta global de la marca. La filial argentina evaluó en reiteradas ocasiones la posibilidad de sumarlo al mercado local, aunque las cuentas nunca terminaron de cerrar.

El resultado esperado es un mercado argentino mucho más amplio y variado, con más marcas, más modelos y mayor competencia, en un contexto donde ya se registra una fuerte expansión de las automotrices chinas.

Qué dice el sector automotor sobre el acuerdo

Distintas voces del sector automotor prefirieron no emitir opiniones hasta conocer en detalle la letra chica del acuerdo y confirmar si incluiría cupos o condiciones específicas.

Según explicaron representantes autopartistas a Ámbito, el entendimiento "podría consolidar una alianza económica y política" que ya se habría manifestado de distintas maneras con la principal potencia mundial.

En el horizonte, el acuerdo "tendría potencial para generar un impacto positivo en las inversiones", especialmente para aquellos productos que podrían facilitar su ingreso al mercado estadounidense.

De todos modos, advirtieron que también "sería necesario analizar cómo el acuerdo cruzaría aspectos geopolíticos vinculados con China", un factor que podría influir en la estrategia del sector y en futuros movimientos comerciales.

Seguí leyendo

Para Milei, en el futuro se hablará de "crecimiento a tasas argentinas"

El gobierno avanza en al derogación de la ley de Educación Nacional: cuál es el nuevo proyecto

Con el pase de tres radicales, La Libertad Avanza quedó a un paso de ser la primera minoría en Diputados

Causa ANDIS: Diego Spagnuolo se negó a declarar

Casa Rosada: Milei condecoró a un popular cantante lírico

Periodista cercana a Milei dijo que no conoce a La Renga, ¡y estallaron las redes!

Después del próximo jueves, la Cámara de Diputados de San Juan sesionará al menos dos veces más

Limitaron las visitas a Cristina Kirchner: cuántas personas podrá recibir a la vez

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el asesor juridico que fue despedido por la corte sera uno de los hombres de confianza de baigorri
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Te Puede Interesar

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio
¡Prentede!

Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas video
Tiempo pregunta

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas

Imagen ilustrativa
Escruche

Se llevaron hasta los aires acondicionados en un golpe delictivo contra una casa del Médano

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: San Juan es la ciudad del futuro
Fórum FNS

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: "San Juan es la ciudad del futuro"