Todos los sectores del peronismo quieren internas abiertas, pero por distintas razones

La suspensión de las PASO cambió el escenario para las legislativas de octubre. Ahora los propios partidos políticos deberán definir sus candidatos a través del consenso o haciendo uso de elecciones internas, que pueden ser abiertas o cerradas a los afiliados. En San Juan, el impacto de la decisión mileísta convalidada por ambas cámaras genera un cimbronazo dentro del peronismo. Las fuentes consultadas coinciden en que las internas abiertas es hoy el mejor sistema para elegir a los candidatos que representarán al PJ en unas elecciones atípicas, en las que no solo se estrenará la suspensión de las primarias sino también la boleta única. A pesar de esa coincidencia inicial, no son las mismas razones los que impulsan a los distintos sectores a inclinarse por las internas abiertas. El desglose.

Para los giojistas, las internas abiertas son una mejor opción por tres razones. Primero, porque se tienen mucha fe en una elección abierta a los no afiliados, amparados en los números de la elección a gobernador 2023 en la que ganó Marcelo Orrego, pero en la que José Luis Gioja sacó 27,21% de votos y Rubén Uñac un 16,73%. Segundo, porque creen que una mayor cantidad de votantes eligiendo un candidato le dará una convalidación más fuerte al competidor que irá por un lugar en la Cámara de Diputados de la Nación. Y, por último, porque sienten que una interna abierta es la única manera “de no quedar presos de aparatos partidarios”. Lo mismo, el giojismo no se mostró cerrado a explorar otros mecanismos y pensar en una mirada a largo plazo para elegir a “los mejores”.

Un dirigente del uñaquismo aseguró que evalúan como una mejor opción convocar a internas abiertas. Se tienen confianza con la gente y miran de reojo lo que puede suceder en dos juntas: Chimbas y Rawson. El norte comandado por el gramajismo y el sur por Carlos Munisaga, de fuertes lazos con Mauricio Ibarra, distanciado del senador Sergio Uñac tras el Peñalozagate. Recordaron que, en las internas cerradas del 2020, en la que se enfrentó por la presidencia del PJ Uñac contra Juan Carlos Gioja, Rawson se lo terminó quedando el uñaquismo por muy poco y ostentando el poder de la lapicera.

Aunque hoy por hoy se incline la balanza a una interna abierta, desde el sector creen que la mejor opción sería competir en octubre con una lista de consenso, evitando un nuevo desgaste.

En el gramajismo apuestan por una interna abierta. A pesar de que saben que tienen 11.000 afiliados en Chimbas, fueron muy vehementes al recalcar que “legitimar un candidato puertas adentro sería una vergüenza”. Aunque hay una opinión formada dentro del San Juan Te Quiero, pisan el freno porque saben el peso que tendrá lo que diga la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner. Las decisiones que tome la máxima autoridad partidaria repercutirán en todo el país. O al menos, eso creen. “Debería haber lealtad en el PJ de San Juan”, agregaron.

En la tropa ibarrista, recientemente divorciada del uñaquismo, creen que el mejor sistema para elegir a los candidatos del peronismo serán las internas abiertas. Para ellos, será clave evitar responsabilizar de los resultados a los intendentes –el PJ tiene 13, con distintas lealtades-. “No queremos que los candidatos se escondan detrás de los intendentes”, afirmaron.

En consonancia, se expresaron desde Patria Grande, donde apuestan a las internas abiertas. “Tienen que haber para que los diferentes partidos que quieran constituir un gran frente para enfrentar a Milei puedan llevar los mejores candidatos de cara a la sociedad”, analizaron las fuentes.

Por lo pronto, no hay fecha de reunión del Partido Justicialista y si estará o no en agenda el sistema a través del cual elegirán a los candidatos de las legislativas. Tampoco se sabe, en caso de haber internas, cómo se financiarán. Todo está en veremos.