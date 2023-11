Todos los asfaltos, ensanches y mejoras a calles neurálgicas que quedan para la gestión de Orrego 

También en este escenario hay obras que se dejaron en stand by, producto de la situación económica, las que el Gobierno entrante deberá estudiar en profundidad si le parecen razonables y pensar los mecanismos para concretarlas.

"Hemos neutralizado algunas obras por estas demoras de la época del año, que se ralentizan un poco los pagos y todas estas dificultades de conseguir precios. En muchos de los casos, las proveedoras de asfaltos no están dando precios, entonces no pueden comprar y está la dificultad financiera que presenta la adquisición de este producto que es muy oneroso", dijo a Tiempo de San Juan el funcionario.

En este marco, indicó, "hemos trabajado con las empresas para ver cómo podemos darle continuidad a esto y han pedido neutralizar las obras hasta tanto se clarifique un poco el panorama y poder darle continuidad".

Así, en ese estado de neutralización están, por ejemplo, el plan de conservación y mejoramiento vial en las etapas 19ª y 16ª, y el mejoramiento de Avenida Córdoba. En este último caso, dijo Cevallos, por otras razones: "es por cómo hemos encontrado las losas abajo y estamos en una etapa de realizar más estudios, para tener más parámetros para decidir, para que los técnicos de la Vialidad, los ingenieros propongan al nuevo director cómo seguir adelante esto", destacó.

Estos son los proyectos clave en materia vial que la gestión uñaquista deja para que la gestión orreguista los estudie y defina:

La Central

En Vialidad Provincial se considera como uno de los proyectos más importantes el darle continuidad a la Ignacio de la Roza, es decir, el ensanche que quedó pendiente hace años desde Hipólito Yrigoyen hasta Rastreador Calivar, luego de que se lograra el tramo entre Circunvalación e Yrigoyen. "Lo que queda para adelante no es una obra tan compleja como la que se hizo, pero sí necesaria. No es tan compleja porque tiene buen ancho, no tiene grandes problemas de afectaciones, pero sí necesita el soterramiento del canal y habilitar el espacio para que sea utilizado. Eso es algo que quedó, que hay que trabajarlo y llevarlo a cabo", dijo Cevallos.

image.png El ensanche del primer tramo de la Avenida Ignacio de la Roza fue histórico. Se inauguró el 6 de marzo de 2020.

La Benavídez

Otra importante emprendimiento vial cuyo proyecto está concluido y quedará para la próxima gestión es darle continuidad al proyecto de la Benavidez. "La Benavidez tiene una obra muy interesante hasta la Necochea incluso. La idea era mejorarla completamente con el soterramiento del canal, con habilitar espacios del lado Capital principalmente, con parques, entre otros puntos. El proyecto es muy interesante para llevarlo a cabo. Hay que conseguir financiación fuerte porque son obras realmente grandes", aseguró el funcionario.

image.png

El nudo de la Paula

También se empezó a trabajar en cómo resolver el famoso nudo de Paula Albarracín y Sargento Cabral. "Eso lo empezamos a trabajar, vimos la complejidad, y ahora hace varios meses en firme estamos trabajando. Invitamos al municipio, invitamos a varios, pero bueno, ya hemos quedado un grupo chico con la idea de desarrollar un plan maestro con participación obviamente de los municipios", dijo el director de VP. La meta es elaborar un plan, un anteproyecto, para resolver no sólo el dilema de calle Paula y la intersección específica. "Habría que estudiarlo, lo estamos estudiando bien a fondo, de manera de elaborar este anteproyecto para entregarle ese marco a una consultora, para que haga el proyecto vial que puede ser el proyecto ejecutivo para llamar a licitación y resolver ese gran problema del nudo", mencionó Cevallos.

image.png

En relación al "nudo de la Paula", esto incluiría la refuncionalización de varias calles y arreglos en el área circundante. Por ejemplo, la Sargento Cabral, el corredor completo. "Hay una parte que ya pavimentamos, pero han quedado inconclusas algunas tareas que habíamos acordado con el municipio y que no han sido realizadas, como la extracción de los tocones. Eso es algo que habría que trabajar en algún momento porque está un poco peligroso", explicó Cevallos.

También estuvieron trabajando en un proyecto dentro de la zona, de otras calles como Colombia y Amable Jones. "Hay un espacio donde estaban las vías que se puede ampliar la calle y mejorar la circulación en esa calle, empleándola. Eso es un trabajo que veníamos desarrollando y que se está, en este momento, trabajando en conjunto con la solución del nudo de Paula".

image.png

Así, la idea a nivel macro, a nivel anteproyecto, es entregarle un plan elaborado a una consultora para que haga el proyecto ejecutivo y se pueda llamar a licitación para la construcción de estas obras.

Libertador Este

Un proyecto que quedó pendiente de desarrollar y la DPV estuvo a punto de iniciar pero no llegó con los tiempos es el de Avenida Libertador hacia el Este, en Santa Lucía. "Es complejo porque no tiene mucho espacio, entonces también hay que trabajarlo más en forma global y no tan lineal, porque realmente hay mucho para hacer ahí. Para dar una buena solución habría que evaluar alternativas para colaborar con la Libertador, con el flujo que tiene la Avenida que es creciente. En la Libertador hay que hacer tramos, pero básicamente es desde el inicio de de Santa Lucía hacia el Este, y algún tramo de Capital también incluirlo en la mejora, para darle continuidad a esa arteria. Hay una parte que es muy compleja porque prácticamente no hay anchos y hay que estudiar bien la solución que hay que darle", declaró el funcionario.

image.png

Calle 5

El otro proyecto que queda a desarrollar es la continuación de la ampliación de la Calle 5 desde Hipólito Irigoyen hasta Pellegrini. "Tenemos que seguir con ello, como para avanzar con esta ampliación en esta zona, en esa zona que está creciendo mucho", justificó el funcionario.

image.png

Lemos y Conector Sur

Vialidad Provincial también había encarado el combo de mejorar la transitada calle Lemos y la readecuación del Conector Sur, extendiéndolo hacia Pocito, hasta la Calle 11. En el plan original se consideró seguir la traza utilizando una franja del Parque de Rawson pero no se concretó. "Estuvimos viendo los lineamientos que había que seguir pero quedamos sin fondos en ese momento y quedó suspendido, trunco. Así que vamos a darle continuidad a los trabajos con el Conector Sur y asociado con la calle Lemos con un proyecto diferente al que se presentó, que no fue aceptado en la audiencia pública", aseguró. En la gestión actual de VP consideran que hay que darle continuidad hacia el Sur pero como no consiguieron aprobación de la traza por parte de los vecinos, se debe reformular prácticamente completo en ese tramo y tomar los resultados de la audiencia pública para no afectar el Parque.

Plan Chimbas

Con contrato firmado está el plan urbano de pavimentación en Chimbas. No tiene firmada el acta de inicio, eso es decisión de las nuevas autoridades. Es un plan grande. "Tenemos convenios firmados con todos los municipios para justamente ejecutar planes urbanos de pavimentación. Será cuestión de ver si se consigue financiación para esto y a qué municipios les van a dar prioridad para llevarlo a cabo", destacó.

Plan Capital

Firmado y en este momento en proceso de neutralización está el plan urbano de Capital. "Ahí la nueva gestión va a tener para darle para adelante con esto y concluirlo. Está bien avanzado pero le queda todavía", mencionó el funcionario.

Plan saneamiento

Para licitar están también en puerta las obras de pavimentación y repavimentación de calles afectadas por obras de saneamiento en Chimbas y en Valle Fértil, que implica nuevos asfalto donde se pusieron cloacas. "Nosotros no vamos a llegar a licitar, está en proceso", dijo.

Bacheo y asfalto en varias comunas

El Plan de Conservación y Mejoramiento de rutas de la red vial provincial se practica hace varios años y es el abordaje de las calles que están en mal estado, generalmente por haber terminado su vida útil sin que se pudiera efectuar una conservación adecuada. Por eso la Dirección Provincial de Vialidad practica mejoras y recuperación parcial mediante el uso de concreto asfáltico en caliente, en rutas del gran San Juan y departamentos aledaños. Se trata de tareas con concreto asfáltico en caliente, más precisamente un bacheo de las zonas más afectadas y la ejecución de una carpeta en ciertos casos.

Según Cevallos, esta licitación queda muy avanzada para la 17ª etapa: "Se dio por fracasada cuando llamamos y hoy queremos seguir avanzando porque esto es un pavimento sobre rutas provinciales o, si fueron calles municipales, tiene que haber un convenio para poder realizarlo sobre la calle. Es una obra que es muy necesaria para cualquier gestión y llevarla a cabo será en función de las decisiones que tomen de por dónde continuar y qué rutas pueden priorizar. Nosotros solamente vamos a abrir sobres y dejarlo para que la comisión evaluadora elija la mejor opción, a quién adjudicarle la obra. Esta obra se va a adjudicar en la nueva gestión, pero es importante que se lo dejemos listo para que los que vienen tengan continuidad".

image.png

En Pocito

La readecuación en la Calle 11 y David Chávez, en Pocito, es una obra que "licitamos y tuvimos ciertas complicaciones presupuestarias porque excedían, quedó fracasada, tratamos de hacer contratación directa, se demoró mucho porque la oferta que presentó una empresa era muy alta, después probamos con otra y ahí cerramos. Hoy está adjudicada a Federico Hermanos. Es para mejorar niveles de calle y evitar que se inunden los comercios y las casas de la Calle 11 en caso de lluvias. Eso era muy necesario y el proyecto está listo para ejecutarse, es otra obra que está pendiente de ejecución", apuntó Cevallos.

En Jáchal

En la periferia, en Jáchal, una obra a concluir es la de la calle Eugenio Flores, en el tramo de Gran China hasta San Martín. "Eso ya está trabajado y está como para colocar el concreto asfáltico, con una etapa, porque es ruta provincial. Es algo que debería tomarse como prioridad esa arteria".

image.png

En Santa Lucía

Entre otros proyectos que quedaron en carpeta, algunos para desarrollar y otros para construir directamente, figura en Santa Lucía el de soterramiento del canal y ampliación de la calle San Lorenzo entre Cristóbal Colón y Santa María de Oro. "Es una obra interesante porque esa zona ha crecido mucho y el canal ha quedado muy expuesto, la calle es un poco angosta".

También cerca de allí, la pavimentación de la calle San Juan, que es la continuación de la Santa María de Oro hacia el Norte, entre San Lorenzo y Cordillera de los Andes, que es donde topa.