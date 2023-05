Sin rulos ni clamor: Cristina Kirchner se bajó de la candidatura presidencial

Mientras numerosos sectores de la política y las organizaciones sociales y sindicales preparan un mega acto en la Avenida 9 de Julio para el 25 de mayo, en el que muchos confiaban que podría ser el lanzamiento de CFK a la presidencia, la titular del Senado desarmó los rulos, y acalló el clamor.

Lo hizo a instantes de que cerrara el Congreso del PJ, donde la expresión de la necesidad de que ella encabezara la fórmula presidencial del oficialismo fue casi unánime.

https://twitter.com/alecrivisqui/status/1658582005422911488 ASI CERRO EL CONGRESO DEL PJ CONDUCIDO POR GILDO: CRISTINA PRESIDENTA! pic.twitter.com/Av3N5FSlaG — Alejandro Crivisqui (@alecrivisqui) May 16, 2023

Basada en los fallos recientes que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, tras observar las candidaturas de Sergio Uñac y de Juan Manzur obligó a a la suspensión de procesos electorales en San Juan y Tucumán, la vicepresidenta sumó argumentos a su decisión.

"Cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida", escribió.

luego repitió el concepto que había esgrimido en aquel diciembre del año pasado, tras el fallo en contra del TOF2, que la inhabilita a perpetuidad para ejercer cargos públicos: "Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón".

¿Esto quiere decir que Cristina Kirchner no será candidata a presidenta por el Frente de Todos? Un razonamiento lineal debería responder que sí, pero el peronismo tiene sus propias reglas, que muchas veces desafiaron la lógica y las costumbres.

Habrá que estar atentos a varias señales, entre ellas si Axel Kicillof decide desdoblar las elecciones en Buenos Aires. Esto terminaría de confirmar la posibilidad.

Leé la carta completa