Dirigente cercano a Cristina Kirchner aseguró que el 25 de mayo ella hará "un anuncio electoral"

A pocas semanas del 25 de mayo, fecha clave para el Frente de Todos que prepara una marcha por la avenida 9 de Julio para intensificar el "operativo clamor" por la vicepresidenta Cristina Kirchner para que sea candidata , un sector del oficialismo insiste en que no va a volver a presentarse en las elecciones; mientras que otro asegura que la exmandataria anunciará su candidatura.

Uno de ellos es el diputado oficialista Eduardo Valdés, quien afirmó este domingo que Cristina va a estar en la movilización y "no va a desairar a la multitud". Según el dirigente, la exmandataria va a decir que va a ser candidata. "Tengo toda la expectativa que diga que sí”, remarcó.

“Una candidatura en el Frente de Todos tiene que generar mucha emoción, sorpresa y creo que ella es la que sintetiza todo eso”, aseguró y enfatizó que "nadie se imagina hacer unas PASO con Cristina”.

Sin embargo, quienes conversaron con la vice en estos días no escucharon cambios en su negativa a postularse, ni siquiera a senadora en la provincia de Buenos Aires, remarcó.

En las reuniones reservadas, Máximo insistiría en que su madre no se postulará. "Ni siquiera la puedo convencer para que vaya como senadora", confesó. La vicepresidenta se mantiene en su postura de no aparecer buscando fueros ante una persecución judicial al peronismo que quedó nuevamente en evidencia con la decisión de la Corte. "No soy Menem", le gusta decir.