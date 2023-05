La terrible réplica de Cristina Kirchner a Lousteau: "Me enseñaste vos...

El senador Martín Lousteau, antes de comenzar, le señaló a la vicepresidenta que no había quorum.

Para sesiones de este tipo el Quórum no es necesario, y CFK no se lo dejó pasar: "Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias", le dijo.

Lousteau, descolocado, intentó una respuesta que también coloque en una posición de incomodidad a la vicepresidenta: "Deberían haber aprendido de economía también".

La respuesta no fue la mejor, ya que fue Lousteau quien, como ministro de Economía de Cristina Kirchner condujo ese gobierno a su principal crisis institucional, como autor de la resolución 125.

image.png

La réplica de CFK fue inmediata: “Me enseñaste vos con la 125".

https://twitter.com/filonewsOK/status/1656722727082786841 El cruce entre @CFKArgentina y @GugaLusto en el #Senado



La situación se dio antes de que suene el himno, cuando #MartínLousteau reclamó quórum para la sesión. pic.twitter.com/LGDgx475ad — Filo.news (@filonewsOK) May 11, 2023

La resolución 125 terminó con el célebre “voto no positivo” de Julio Cobos. El mendocino era vicepresidente de Cristina y titular del Senado. Desde ese lugar debió desempatar la votación de una de las sesiones de las más calientes de la historia en la Cámara alta.

La resolución 125, basada en un cálculo equivocado de Martín Lousteau, establecía una fórmula que transformaba las retenciones fijas en móviles, de acuerdo al precio de la soja en el mercado de Chicago: si el precio en Chicago caía por debajo de los 200 dólares la tonelada, la soja tendría retención cero, pero con el valor en 400, ese porcentaje de impuestos pasaría al 35,75%; y si el precio se elevaba a 600, la tasa de retención llegaba a 49,33%.