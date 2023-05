Cristina Candidata: ¿La información salió de la Rosada?

Elecciones 2023 Encuesta: sin Cristina Kirchner, el Frente de Todos no llegaría al balotaje

image.png

Silvestre agregó se ve “mucho movimiento” alrededor de la vicepresidenta, y que además estaría confirmada la candidatura de Máximo Kirchner como senador por la provincia de Buenos Aires.

image.png Máximo Kirchner

"Y en el Instituto Patria y el Senado de la Nación, en el entorno de Cristina Kirchner, hay mucha actividad, se ha ordenado encender todos los motores, bajar al territorio, ir casa por casa, porque la información que tenemos hasta hoy es que Cristina es candidata", aseguró “el gato”.

Desde el Instituto Patria afirman que esta es una operación de Alberto Fernández, que habría instruido a periodista afines para que salgan con la versión.

Algunos analistas especulaban con que, si la operación prosperara, y Cristina Kirchner finalmente se lanzara, el presidente Alberto Fernández también lo haría.

“Vean el video de Alberto. Solo dice `Mi decisión´, pero él nunca dice que no sería candidato en unas PASO”, dejaron trascender desde el entorno de Fernández. El presidente estaría disgustado con el “operativo clamor”, sostenido en el supuesto de que, si Cristina se presenta, nadie podría hacerle frente, y de que es la vicepresidenta la dueña de los votos del Frente de Todos.

Según los analistas que le dan entidad a la teoría, la jugada en la cabeza de Alberto Fernández es que Cristina vaya de candidata en unas PASO, que la vicepresidenta no quiere, para poder enfrentarla.

Voces en off sintetizaron la intención presidencial: "Si ella no es, yo no soy. Si ella es, yo soy". Es que, en su fuero íntimo, aseveran que alberto Fernández cree que la ganaría a CFK un mano a mano y podría hacer realidad la frase que Roberto Navarro asegura que escuchó de la propia boca del presidente: “Voy a terminar con 20 años de kirchnerismo”.