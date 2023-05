Mirá el video de Cristina que enloquece a los kirchneristas

Redes sociales Duro tuit de Cristina Kirchner contra un ex funcionario del FMI: "Hello, Mr. Werner...

Cuando la platea entonaba el clásico del operativo clamor “presidentaaaaa, Cristina presidentaaaaa…”, ella se limitó a responder con un enunciado que ya es un clásico : “No se hagan los rulos”. Pero eso no fue un sí, ni un no . Podría ser un “todavía no lo decidí”.

Fue una frase posterior la que derrumbó los ánimos de los seguidores de la Vicepresidenta: “Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar, yo ya viví” (minuto 2.30 del video)

NGFEDERAL - HABLÓ CRISTINA FERNÁNDEZ: “YO YA DI TODO” - NACIONAL

Desde ese momento, los kirchneristas transitaron las horas con el balde de agua fría metido hasta el cuello, pero…

Internautas curiosos encontraron una verdadera “joyita”, que data de mediados del 2011. En un discurso Cristina había señalado: “Yo no me muero por ser presidenta. Ya di todo. A mí no me van a correr”. Meses después se postulaba a la reelección y obtenía un histórico 54%, dejando en segundo lugar a Hermes Binner, a quien le sacó 37 puntos de ventaja.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1653852656882909185 El video de Cristina que ilusiona a los kirchneristas pic.twitter.com/eWpOTr07EN — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 3, 2023

Ahora la frase que se repite en la tropa es otro clásico, esta vez mundialista: “Elijo creer”.