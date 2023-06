Sergio Uñac prometió dejar encaminada la enmarañada obra de la Ruta 40 Sur

La Ruta 40 Sur que se pretende hace años convertir en autopista pasa por Sarmiento y por Pocito y dos de los tres tramos hasta el límite con Mendoza se pudieron licitar durante la gestión macrista y quedaron inconclusos, con muy poco avance, luego de que la empresa mendocina Green que los tenía a cargo se declarara en convocatoria de acreedores en 2019. Tras un largo trajín de maraña legal y burocrática, en acuerdo con Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo que financia, se pudo relicitar uno de esos tramos abandonados, el de Tres Esquinas-Cochagual en Sarmiento, pero aún no se logra firmar el contrato porque el consorcio de empresas que ganó la compulsa desistió de hacer los trabajos y ahora se busca salvar la relicitación para no alargar más esta verdadera pesadilla vial. El otro tramo abandonado, entre Cochagual y Calle 8 que llega a Pocito sigue con financiamiento del BID pero aun no se logra relicitar. Por eso, Uñac habló de encaminar esta emblemática transformación de la Ruta 40 Sur en autopista.