Sergio Massa y Daniel Scioli, juntos tras el cierre de lista

El encuentro, que estaba pautado para las 10:30, se demoró hasta pasado el mediodía. Scioli estaba listo para llegar a tiempo desde temprano, pero el ministro alargó los tiempos. Según dijeron en su entorno, debido a una “reunión privada”, sobre la que no dieron mayores detalles. Finalmente, el ex motonauta fue habilitado para presentarse en el Palacio de Hacienda, por el ingreso de la calle Hipólito Yrigoyen, a las 12. Massa lo esperó en la explanada, listo para abrazarlo frente a las cámaras de TV y los cronistas que los habían esperado una hora y media, tal como ambos habían planeado. “Cómo estás papá”, se le escuchó decir al ex gobernador cuando se saludaron, sonrientes. Luego subieron al quinto piso del edificio sin responder a las preguntas de los periodistas que cubrían el gesto mutuo.