lunes 16 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento

Según una encuesta, más del 58% de los argentinos "desaprueba" la gestión de Javier Milei

El informe de la consultora Zuban Córdoba aseguró que los resultados “consolidan un saldo negativo” para el Gobierno Nacional en la opinión pública.

Por Agencia NA
image

La consultora Zuban Córdoba publicó su último informe acerca del impacto que genera en la sociedad la gestión de Javier Milei y los resultados arrojados sorprendieron: más del 58% de los argentinos “desaprueba“ al Gobierno.

Lee además
encuesta: que opinan los argentinos de la guerra en medio oriente, y sobre la posicion de javier milei
Relevamiento

Encuesta: qué opinan los argentinos de la guerra en Medio Oriente, y sobre la posición de Javier Milei
kicillof gano en la interna pj y ahora prepara 2027: lanza think tank mdf
Elección

Kicillof ganó en la interna PJ y ahora prepara 2027: Lanza Think Tank MDF

Asimismo, el estudio señaló que los resultados “consolidan un saldo negativo” en la opinión pública porque “la brecha entre aprobación y desaprobación alcanza casi 20 puntos”, dado que sólo el 35.4% aprueba el mandato de La Libertad Avanza (LLA) a nivel federal.

image

“Tras las elecciones legislativas del 2025, el Gobierno registró un repunte en su evaluación pública y llegó a un escenario cercano al 50%-50%. En los últimos meses, la desaprobación volvió a crecer y amplía la distancia en un contexto de crisis económica y nuevos casos de corrupción”, expresó Zuban Córdoba.

Esta última declaración está relacionada a los diversos casos que tomaron estado público y que se vinculan con sobornos, sobreprecios y estafas como la difusión de la criptomoneda $LIBRA por parte del Presidente, una maniobra que hizo perder miles de dólares a usuarios que creyeron en la inversión, y la causa ANDIS, con las supuestas coimas del 3% que habría recibido la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.

Seguí leyendo

Milei reafirma su alianza estratégica con Israel en el acto por el aniversario del atentado a la Embajada

El Gobierno de San Juan aprobó la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría

La Comisión Libra denunciará al fiscal Taiano por "encubrimiento" y pedirá explicaciones a los Milei

Otro fallo judicial declaró inconstitucional el artículo de la reforma laboral sobre indemnizaciones

Milei afirmó que Argentina tiene una "gran oportunidad" y no habló del caso Libra

Con un bono de $120.000 incluido, un gremio anunció un acuerdo salarial con el Gobierno de San Juan

El Gobierno descarta la presencia de Milei en el Congreso y asegura que la Causa Libra "está viciada"

Arrancó en San Juan uno de los paros docentes universitarios más largos de la historia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con un bono de $120.000 incluido, un gremio anuncio un acuerdo salarial con el gobierno de san juan
Comunicado

Con un bono de $120.000 incluido, un gremio anunció un acuerdo salarial con el Gobierno de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.
Turismo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

Carrizo, quien perdió la vida, junto con Genara Malla. La mujer evoluciona favorablemente, informaron a este diario.
Tras la tragedia

La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano

Así viajaba Flores, tras el rescate.
Alivio

Encontraron con vida al motociclista desaparecido en Zonda: es cuñado de un intendente

Te Puede Interesar

Un enfrentamiento en las afueras de la cancha de Desamparados terminó con un herido de bala
Violencia

Un enfrentamiento en las afueras de la cancha de Desamparados terminó con un herido de bala

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno de San Juan aprobó la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría
Resolución

El Gobierno de San Juan aprobó la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría

Club Sportivo Divisadero, la Cenicienta del oeste sarmientino video
Pasiones del Interior

Club Sportivo Divisadero, la "Cenicienta" del oeste sarmientino

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas video
Personaje Sanjuanino

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas

Carrizo, quien perdió la vida, junto con Genara Malla. La mujer evoluciona favorablemente, informaron a este diario.
Tras la tragedia

La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano