Según una encuesta, más del 58% de los argentinos "desaprueba" la gestión de Javier Milei

La consultora Zuban Córdoba publicó su último informe acerca del impacto que genera en la sociedad la gestión de Javier Milei y los resultados arrojados sorprendieron: más del 58% de los argentinos “desaprueba“ al Gobierno.
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El informe de la consultora Zuban Córdoba aseguró que los resultados “consolidan un saldo negativo” para el Gobierno Nacional en la opinión pública.
La consultora Zuban Córdoba publicó su último informe acerca del impacto que genera en la sociedad la gestión de Javier Milei y los resultados arrojados sorprendieron: más del 58% de los argentinos “desaprueba“ al Gobierno.
Asimismo, el estudio señaló que los resultados “consolidan un saldo negativo” en la opinión pública porque “la brecha entre aprobación y desaprobación alcanza casi 20 puntos”, dado que sólo el 35.4% aprueba el mandato de La Libertad Avanza (LLA) a nivel federal.
“Tras las elecciones legislativas del 2025, el Gobierno registró un repunte en su evaluación pública y llegó a un escenario cercano al 50%-50%. En los últimos meses, la desaprobación volvió a crecer y amplía la distancia en un contexto de crisis económica y nuevos casos de corrupción”, expresó Zuban Córdoba.
Esta última declaración está relacionada a los diversos casos que tomaron estado público y que se vinculan con sobornos, sobreprecios y estafas como la difusión de la criptomoneda $LIBRA por parte del Presidente, una maniobra que hizo perder miles de dólares a usuarios que creyeron en la inversión, y la causa ANDIS, con las supuestas coimas del 3% que habría recibido la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.