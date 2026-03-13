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Relevamiento

Encuesta: Qué opinan los argentinos de la guerra en Medio Oriente, y sobre la posición de Javier Milei

Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba revela datos claves sobre la opinión de los ciudadanos acerca de la guerra contra Irán, y las acciones de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El alineamiento geopolítico irrestricto de Javier Milei con Estados Unidos e Israel en el conflicto de Medio Oriente ha generado un marcado desacople entre la Casa Rosada y la opinión pública. Según un relevamiento nacional de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, realizado en marzo de 2026, el 72,7% de los argentinos se manifiesta en contra de una guerra que involucre a estas potencias contra Irán.

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Un liderazgo que no representa el consenso A pesar de que el Presidente ha definido su postura como "el lugar correcto de la historia", los números sugieren que la sociedad argentina prefiere la tradición de no alineamiento y neutralidad. El informe destaca que el 66,4% de los encuestados considera que la posición de Milei no representa al conjunto de los argentinos. Solo un 20% de la población respalda activamente el posicionamiento del Ejecutivo.

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Esta falta de representatividad se extiende incluso al núcleo duro de votantes del oficialismo. Entre quienes apoyaron a Milei en el balotaje, el 53,4% afirmó no sentirse representado por su postura en este conflicto, mientras que apenas el 29,2% la avaló. En contraste, el rechazo en el sector que votó a Sergio Massa es casi total, alcanzando el 91,9%.

La retórica del "enemigo" y los riesgos internos Desde el Gobierno, la narrativa se ha endurecido. Milei ha calificado directamente a Irán como un "enemigo" de la Argentina, fundamentando su decisión en los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel. Si bien este argumento conecta con una herida histórica real, especialistas señalan que gobiernos anteriores nunca habían llegado al punto de respaldar explícitamente una ofensiva militar o hablar en términos de "ganar" una guerra.

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Más allá de lo ideológico, la sociedad percibe riesgos tangibles. El propio Gobierno reconoce que la escalada bélica genera presión sobre los precios internacionales, afectando el petróleo y la inflación local. Testimonios de ciudadanos y veteranos de guerra subrayan la preocupación de que el país se involucre en conflictos lejanos cuando aún persisten graves problemas sociales y económicos internos sin resolver.

Conclusión del escenario La encuesta, que alcanzó a 1.200 casos en todo el país, refleja que la mayoría de los argentinos apuesta a que los conflictos internacionales se resuelvan mediante la negociación y los acuerdos de paz, lejos del lenguaje de confrontación militar adoptado por la actual gestión. Ante este escenario, la Casa Rosada enfrenta el desafío de sostener una agenda exterior de alta visibilidad que, por ahora, cuenta con un acuerdo mayoritario en contra dentro de casa.

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