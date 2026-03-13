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Criptogate

Peritajes revelan llamadas directas entre Milei y Novelli minutos antes del lanzamiento de Libra

Un informe técnico incorporado a la causa judicial confirma que el Presidente mantuvo al menos cinco llamadas con el trader Mauricio Novelli antes de publicar el tuit que promocionó la criptomoneda.

Por Agencia NA
Guillermo Novelli y Javier Milei

Guillermo Novelli y Javier Milei

El escándalo por la criptomoneda LIBRA dio otro giro este viernes porque, según los resultados de los peritajes tecnológicos ordenados por la Justicia Federal, el presidente Javier Milei mantuvo una comunicación constante con el lobbyista y trader Mauricio Novelli en los momentos más críticos del lanzamiento del activo digital, que terminó en una pérdida millonaria para miles de inversores.

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El análisis de los dispositivos móviles, confirmado por registros judiciales, reconstruye una secuencia de llamadas y mensajes que contradicen la versión oficial de una "promoción desinteresada".

Entre las horas previas y las 19:01 del 14 de febrero (momento exacto de la publicación del código de inversión en las redes del Presidente), Milei y Novelli intercambiaron al menos cinco llamadas telefónicas y varios mensajes de texto.

Ahora, la Justicia investiga si fue el propio trader quien le envió al mandatario el código alfanumérico que los usuarios debían utilizar para comprar el token. Es más: tras el desplome del valor de $LIBRA y el estallido de las denuncias en redes sociales, el flujo de llamadas no se detuvo.

Durante la madrugada del 15 de febrero, se registraron más de una veintena de comunicaciones entre Novelli, el Presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica y presidente de la comisión investigadora de lo sucedido con el activo digital, precisó que además en los registros “aparece que Milei le informó a Novelli que daría la entrevista a Jonatan Viale e intercambiaron ideas sobre qué responder y qué callar”.

“Está clarísimo que Novelli fue el nexo entre el Presidente y Hayden Davis desde el hotel de Dallas (USA) donde operaba la base del lanzamiento. Y ahora se confirma que mantuvieron comunicación permanente mientras eso sucedía. La publicación de Milei no fue un hecho aislado ni un error”, detalló el legislador.

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