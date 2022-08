Se quebró la UTA local y la elección se pone picante

Maldonado asumió el 3 de enero como Secretario General de la UTA San Juan para el periodo 2019-2023. Mataix lo acompañó y fue designado Secretario de Cultura como parte de la conducción, pero con el tiempo se distanciaron por diferencias en el manejo gremial. "Estoy en los papeles como secretario de Cultura hasta el 31 de diciembre pero yo no tengo tarea, no me dejan participar de las actividades", se quejó Mataix.

El opositor a Maldonado aseguró en declaraciones a Radio Sarmiento que "nosotros venimos teniendo diferencias con Marcelo hace tiempo. Hará un año que salió lo del barrio y no nos gustó cómo se manejo. Él apoya a Roberto Fernández y ellos abandonaron al interior, en obra social, en los campings, hay muchos motivos adentro que no nos hacen ser parte de esto que propone Maldonado".

maldonado.jpg Maldonado asumió en enero de 2019 como Secretario General de la UTA San Juan.

La interna local es un espejo de la nacional en el gremio de los choferes entre Fernández y el sector del opositor Miguel Bustinduy. Este último, en 2018 intentó presentarse y disputar la conducción de la UTA, pero la lista Azul fue impugnada, lo que provocó gran malestar y se inició la judicialización del proceso que todavía continúa. Por su parte, Fernández llegó a la UTA en 2006 en reemplazo del histórico sindicalista Juan Manuel «Bocha» Palacios, mostrando distintas posturas tanto en materia política como gremial. En 2011, con la fractura de la CGT quedó en el espacio cercano a Cristina Fernández, pero luego tuvo cercanía con el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, dejó la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) para sumarse a la UGATT, que formó Omar Maturano (La Fraternidad).

Con el aval de haber logrado un importante triunfo con la elección de delegados, en los que el oficialismo se quedó con 115 de 125 cargos, Fernández decidió avanzar en el proceso electoral, que este año debe renovar el Consejo Directivo Nacional de la UTA y en ese marco se dirimirán las conducciones en las provincias como San Juan. Esta disputa política se da en medio del conflicto de los empresarios del transporte público con el Gobierno Nacional por el pago de subsidios, que en San Juan tiene un contrapunto especial con la posición de Sergio Uñac y la Liga de Gobernadores de redistribuir equitativamente estos fondos, que hoy benefician mayormente al AMBA.

El opositor sanjuanino Mataix, que es delegado de la empresa Mayo, trabaja en el marco de la Agrupación Juan Manuel Palacios y referenciado por Bustinduy. Afirmó que vienen planteando diferencias en UTA San Juan hace rato. "Le dijimos a Maldonado que no íbamos a apoyar a Fernández, y nos dijo que él iba a apoyarlo. Desde ese momento no trabajamos más juntos. Nosotros cuando salió a la venta la carpetas del barrio por parte de la empresa Nacusi y nos cobraban cuotas de 30 mil pesos. Era imposible pagar una cuota tan grande cuando ganábamos 70 mil pesos. Ahora está en 35 mil pesos. Creo que se bajó un poco pero no era algo que se pudiera arreglar", apuntó.

"Las cosas no cambiaron y se agudizaron los problemas. Maldonado responde más a la patronal que al trabajador sino no habría tanto descontento en la calle", cuestionó Mataix. "Las cosas no cambiaron y se agudizaron los problemas. Maldonado responde más a la patronal que al trabajador sino no habría tanto descontento en la calle", cuestionó Mataix.

Y remarcó: "A mí no me interesa el poder, la silla de Maldonado no me interesa sino que el trabajador esté mejor". No obstante, Mataix confirmó que está en el armado de la Lista Azul y que hay intenciones de pelear en las urnas.

Las elecciones, dijo, serían entre fines de octubre y principios noviembre en todo el país. "Bajo la Lista Azul vamos a acompañar al compañero Miguel Bustinduy", destacó Mataix. "Para mí Marcelo se quedó en defender el derecho del trabajador, el gremio mira para otro lado. Mientras los trabajadores tenemos la obra social de UTA la conducción tiene OSDE. Hay mucha gente que ya está cansada de todo esto".