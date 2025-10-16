viernes 17 de octubre 2025

Interrogante de campaña

Santilli recogió el guante y preguntó en redes: "¿Me pelo no me pelo?"

"Marcá al pelado", dice el spot de Santilli para las elecciones bonaerenses. Desde el gobierno quieren ahora que "el pelado" no sea Espert. La consulta de Santilli en redes estalló en apoyos, burlas, y memes.

image

A poco más de una semana para las elecciones legislativas 2025, la propuesta del nuevo candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, parece estar apuntada únicamente a asemejarse al renunciado José Luis Espert, al punto tal que ahora abrió un debate en redes sociales sobre si raparse o no.

Es que al Gobierno se le está haciendo complicada la campaña en la provincia de Buenos Aires debido a que el excandidato seguirá en la boleta única, por lo que ahora hasta trascendió que la idea de pelarse hasta fue un pedido especial del Gobierno a Santilli.

Confirmada la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de que no se reimprimirán boletas en Provincia tras la renuncia de, LLA comenzó su campaña con un llamado a votar al "Pelado" en las legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

En el curioso spot difundido por el frente oficialista el martes, Santilli les pidió a sus votantes seleccionar a Espert, aunque sin mencionarlo. "Para votar al Colorado, marcás al Pelado", expresó.

El periodista Nicolás Wiñazki aseguró que desde el Gobierno presionan a su candidato para que asuma un look similar al del renunciado economista, quien dio un paso al costado envuelto en un escándalo por sus vínculos con un presunto narcotraficante.

Lejos de negar esta por demás bizarra propuesta, el candidato abrió el juego en sus redes sociales. "Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo? Los leo", escribió Santilli en X.

image

Lo cierto es que la publicación rápidamente se volvió viral, con burlas y memes. "Le hackearon la cuenta", comentó el periodista Luis Novaresio, como no dando crédito a semejante idea.

"Los que aún no apelaron al implante (como es tu caso) por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera. Por lo que no, no te peles", le comentó el vocero presidencial Manuel Adorni, como desechando esta insólita propuesta.

image

Las reacciones

