Desde el gobierno estarían presionando a Diego Santilli para que se rape

A poco más de una semana para las elecciones legislativas 2026, parece que al Gobierno se le está haciendo complicada la campaña en la provincia de Buenos Aires debido a que el excandidato José Luis Espert estará en la boleta única, por lo que ahora trascendió un pedido especial a Diego Santilli: que se rape el pelo.

Confirmada la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de que no se reimprimirán boletas en Provincia tras la renuncia de, La Libertad Avanza (LLA) comenzó su campaña con un llamado a votar al «Pelado» en las legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

En el spot difundido por el frente oficialista el martes, Santilli les pidió a sus votantes seleccionar a Espert, aunque sin mencionarlo. "Para votar al Colorado, marcás al Pelado", expresó.

En A24, Nicolás Wiñazki aseguró que desde el Gobierno presionan a su candidato para que asuma un look similar al del renunciado economista.

"Esto es real, eh ¿Qué es lo que le están pidiendo del gobierno Santili? Que se pele. Esto es real. Le están pidiendo que vaya un canal de televisión…", sostuvo el periodista.