San Juan y el revival de los '90: ya son dos los partidos que piensan en empresarios para el 2025

El primero que lo dijo fue el presidente de la Libertad Avanza, el diputado nacional José Peluc. El legislador aseguró en Off the Record –el streaming político de Tiempo de San Juan- que están en busca de un Jorge Escobar del siglo XXI. Se declaró un admirador del ex Gobernador e indicó: “Para mí fue el mejor gobernador de la historia. Yo era muy joven y aprendimos a hacer política. Es el mejor gobernador para la sociedad de San Juan. Nos hizo conocer cómo era gobernar. Se gobernaba sin un peso. Gobernar con plata, gobierna cualquiera. Él tenía ideas liberales. Reactivó la obra de construcción privada y entregó más casas que Gioja en sus períodos”.