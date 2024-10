La búsqueda de un Jorge Escobar del Siglo XXI amparado por Javier Milei

En un contexto político de transformación y con la mira puesta en las próximas elecciones, el diputado nacional José Peluc, presidente del partido La Libertad Avanza en San Juan, se refirió a la búsqueda de un candidato en San Juan que cumpla con un perfil similar al del exgobernador Jorge Escobar. Durante una entrevista en Off the record, el programa de streaming del diario Tiempo de San Juan, Peluc destacó la importancia de encontrar a un empresario sanjuanino capaz de llevar adelante un proyecto político alineado con las ideas liberales impulsadas por Javier Milei como antes sucedió con Carlos Menem.

Streaming de Tiempo El karinista Peluc, en Off the record: la visita de El Jefe a San Juan, el llamado del "sos vos" y el gobernador preferido

Cuando se le preguntó si era posible encontrar otro Escobar, Peluc no ocultó su entusiasmo. “Ojalá. Sería fantástico. Te digo que lo busco”, aseguró.

Peluc puso énfasis en la posibilidad de que dentro de ciertos sectores del peronismo o incluso del bloquismo se pueda hallar a ese empresario que pueda liderar una renovación. “Los bloquistas son de esa construcción, al ser un partido provincial. En el peronismo es más difícil. Salvo que dentro del peronismo aparezca ese Escobar que necesitamos”.

Además, mencionó que mantuvo conversaciones con hijos de empresarios sanjuaninos -aunque no reveló con quiénes-, y reconoció que hay interés en la política entre las nuevas generaciones. “Te das cuenta que las nuevas generaciones, no importa el apellido que lleven, tienen otro pensamiento. Hay mucha gente nueva, hija de empresarios sanjuaninos, que les interesa la política, que no lo han hecho nunca y que tienen miedo”, señaló.

Para Peluc, la clave es encontrar a ese empresario que tenga la valentía de involucrarse en política, tal como lo hicieron los líderes de los '90. “Necesitamos ese empresario de los '90 que venga a embarrarse”, afirmó.

El legislador destacó que para no errar, es esencial que esos potenciales dirigentes confíen en sus intuiciones y se rodeen de las personas correctas: “Los entornos hacen que te equivoques. De la única forma que no te equivocas es trabajar con el entorno de lunes a viernes, y el sábado y domingo salir a caminar solo”. Para el diputado, es vital que los políticos mantengan contacto directo con la sociedad y no se encierren en “microclimas” alejados de la realidad, un error que según él podría repetirse si no se presta atención a las señales.