El bloquismo busca alianzas para fortalecer el volumen en la Legislatura y apuntar al 2025

El exsubsecretario de Unidad de Gobernación figuró segundo en la lista de diputados proporcionales de Sergio Uñac. El representante de Sergio Massa estuvo tercero en la nómina de José Luis Gioja. En tanto, Mallea ingresó a la Cámara como diputado departamental por un acuerdo con el intendente de Angaco, José Castro. Los dos dirigentes angaqueros, ambos del justicialismo, no tuvieron buena relación. Mallea siempre quiso competir para la intendencia, pero no tuvo el OK de Uñac. Amenazó con irse del frente. Para forjar la lista, intervino Rueda, que ofició de interlocutor y facilitador del proceso. Mallea finalmente aceptó estar en la boleta.

Los tres diputados marcaron un quiebre con los frentes cuando votaron de forma positiva el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Bloquismo, Frente Renovador, y bloque del Este acompañaron al oficialismo conformado por Producción y Trabajo, Actuar, el Pro y el radicalismo. Después ratificaron el diálogo con el orreguismo cuando aprobaron la rescisión del contrato para la construcción de El Tambolar.

Rueda explicó el principal fundamento del marco de diálogo entre los tres sectores. "Sentimos que, por parte de los socios que tuvimos, no se ha tenido en cuenta a otros espacios. Pareció que se centraron únicamente en una discusión electoral, dejando de lado los proyectos para San Juan", dijo. La charla en el café de las inmediaciones del Cívico decantó en un "análisis político en general". Tanto Rueda como Aranda, que son tildados de "traidores" o de "tránsfugas" por el peronismo, aseguraron que habrá otras reuniones del mismo estilo. Si bien la idea es compartir proyectos en la Legislatura y destacar las coincidencias, anticiparon que analizarán las posibilidades alianzas electorales para las legislativas nacionales del 2025.

Ahora, Rueda sumó a las charlas a Mallea, que se marginó del uñaquismo por su mala relación con Castro. El bloquista tiene en mente fortalecer la -todavía no tan ancha- avenida del medio. Si el angaquero y el renovador juegan juntos, el bloquismo totaliza cinco votos en la Legislatura. Aunque no evaluaron la creación de un interbloque, sí tendrán iniciativas conjuntas. El presidente del cantonismo también sostuvo charlas informales con el diputado del San Juan Te Quiero, Gabriel Sánchez, que responde al exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. "Por qué no sumar a todos y por qué no a Chimbas. Pero influye el problema de Gramajo que tiene sus intereses con la interna del Partido Justicialista", se preguntaron las fuentes.