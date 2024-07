San Juan, full macrista: los asambleístas votaron a Yeza y rechazaron la fusión con La Libertad Avanza

Durante las jornadas precedentes, el timonel sanjuanino estuvo en contacto con el secretario General del Pro, Facundo Pérez Carletti, uno de los armadores del expresidente de la Nación en el interior del país. La bajada de línea era clara: Bullrich no podía ser presidenta de la Asamblea porque es el órgano encargado de las alianzas partidarias y eso era un riesgo por la intención expresa de la ministra de unificar el Pro con La Libertad Avanza.

Cornejo dijo a Tiempo que las versiones mediáticas de una salida escandalosa de los representantes de Bullrich "son casi verdad" e informó que estaban en minoría, eran apenas 20 en un grupo de 150 dirigentes. El sanjuanino resaltó que "estaba al tanto, por trascendidos, de un acuerdo previo entre Macri y Bullrich por la unidad, pero la verdad que no voy a entrar en polémica, creo que a las mayorías deben respetarse".

"Venimos de un partido golpeado, debilitado por las internas. Si no logramos entender que, en lugar de ser alternativa para la gente durante las elecciones, nos preocupamos por alimentar una guerra interna feroz que nos hizo perder el foco en la gente, no hay un camino hacia adelante. El Pro viene de internas feroces, por lo que considero que hoy es el momento de Mauricio, líder natural de nuestro espacio, quien sentó las bases en el espacio", afirmó Cornejo.

El diputado provincial, tercero en la sucesión de poder de San Juan, remarcó la importante de Macri como conductor partidario y dijo que "Patricia está abocada a la gestión y es respetable su decisión. No debemos dramatizar lo que pasa" y aprovechó para deslizar: "Quien tiene vocación en política no necesita una chapa para seguir estando cerca de la gente".

"Vuelvo a repetir, venimos de internas que golpearon mucho a nuestro partido. Estos debates no suman. Hoy necesitamos a Mauricio. Es su momento y eso es lo que entiende la mayoría de quienes integramos el Pro", aseguró.

El presidente del Pro San Juan se mostró refractario a una fusión con el espacio de Javier Milei: "Apoyamos al gobierno de Javier Milei y todas las iniciativas que acompañen el cambio que la Argentina votó. No hay necesidad de fusionar nuestro partido con La Libertad Avanza ni con ningún otro". Aunque no descartó una alianza electoral para el 2025.

"No hay duda de que vamos a acompañar a nuestro Presidente en políticas que sean necesarias para el cambio que necesita Argentina, pero siempre con objetividad, críticos y con intención constructiva. Los argentinos nos pusieron en el lugar de oposición y debemos trabajar mucho para volver a recuperar la confianza y ser nuevamente una alternativa seria y con futuro", sentenció.

Entretanto, el conflicto entre Macri y Bullrich escaló. El expresidente de la Nación sostendrá la independencia del Pro para negociar de manera autónoma con Milei. En tanto, la funcionaria libertaria no se irá del partido y continuará con la intención de que una parte se anexe con los libertarios. "El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás", comunicó en su cuenta de X.